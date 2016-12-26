賓士車藏槍、西瓜刀 快打警逮3嫌
2016-12-26 16:54
警喝令歹徒趴地。（記者黃旭磊翻攝）
［記者黃旭磊／高雄報導］男子開賓士車藏槍、西瓜刀意圖滋事，警出動快打部隊逮人。
左營警分局快打部隊今天上午9點許，於華夏、新莊路口逮捕許（33歲，槍砲及過失致死）、徐（33歲，強盜、竊盜）及王嫌（28歲，妨害風化、酒駕），三嫌駕乘銀色賓士車，車內藏有2把手槍、4發子彈、2把西瓜刀及3根球棒，據報意圖「侵門踏戶」騷擾民眾。
左營新莊所長黃立凡表示，賓士車未熄火，民眾緊張報案，懷疑3嫌受託處理債務糾紛或要尋仇才攜械，但3嫌否認犯法並相互推諉，強調不知為何車上有槍，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。
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