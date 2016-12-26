涉詐購260盒餅不付帳 網路名店被害慘了

2016-12-26 16:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市55歲魏姓男子，去年9月假冒「許天福」之名，向新北市網路名店劉師父手工餅乾店，訂購260盒鳳梨酥與蛋黃酥，卻不付9萬多元貨款，害得小本經營的劉師父差點付不出員工薪水與原料費，台中地檢署偵查時，魏男辯稱手機遺失被冒名訂購，但檢方認為魏男沒有報案也沒有掛失手機門號，不採信他的辯詞，昨天依詐欺罪嫌起訴。

起訴書指出，55歲的魏男疑似虛設一家有限公司，再以公司之名進貨，去年9月2日他用該公司的室內電話與自己的手機，謊稱是「許天福」，向劉進發經營的劉師父手工餅乾店，以每盒360元，訂購鳳梨酥與蛋黃酥共260盒，金額為9萬3600元。

劉進發說，他接到魏男電話時，魏男宣稱在美食展覽時，試吃過劉師父的餅乾，覺得很好吃而下訂單，他當時想請魏男先付訂金5萬元，魏男卻說，他最遲在10月5日就會支付全部貨款，他誤信魏男之言，卻沒想到魏男不付帳且避不見面，

劉進發說，他是小本經營，當時剛創業維艱之際，有接單才進貨調配師父生產，魏男不付款，對他影響很大，他還得借錢支付原料費與薪水，另外，據傳魏男不只是騙他，還另涉其他詐財案，媒體記者也曾轉告他，魏男經營的公司早已人去樓空。

台中地檢署檢察官偵辦時，魏男宣稱手機遺失，被綽號「歪仔」的人冒名訂購，但檢方卻發現，宅配簽收單顯示，9月19日貨物簽收印章，是魏男公司的統一發票章，該章是魏男持有，另外，魏男辯稱手機遺失，卻又不報案與掛失門號，明顯違反常理，不採信他的辯詞，依詐欺罪嫌起訴。