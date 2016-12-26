悍女碰上悍前夫！1個偽證起訴、1個公共危險判刑

2016-12-26 17:19

［記者鄭淑婷／桃園報導］25歲許姓女子與王姓前夫發生口角，竟將他反鎖屋內1小時，王男傳簡訊揚言開瓦斯自殺，許女趕回找來鎖匠想破門，還驚動警方、消防隊，王男被依公共危險罪送辦，許女心軟改口稱「完全沒聞到瓦斯味」、「開門後王男手上都沒東西」，被依偽證罪嫌起訴。

起訴指出，104年9月15日下午2點多，許女與王男吵架後將他反鎖在桃園市桃園區國信街住處，王男發現許女離去又不接電話，傳簡訊揚言要開瓦斯自殺，許女返回住處果然聞到濃濃瓦斯味，趕緊找來鎖匠幫忙，但鎖匠聞到瓦斯味擔心破門會出事，經警方、消防隊到場後才協助開門，進門就聞到濃濃的瓦斯味，王男倒臥在廚房，身上找到打火機。

王男送醫急救後撿回一命，但開瓦斯揚言自殺的行徑，已觸犯公共危險罪，許女在偵查庭時證稱有聞到瓦斯味、王男身上有打火機，王男被起訴後移審桃園地院，許女出庭時卻改口稱，沒有聞到瓦斯味，是因開鎖的人有聞到才報警，也沒看到王男身上有打火機，確實是「兩手空空」，不過，相關證人都指證歷歷稱有聞到瓦斯味、王男被送醫，法官審結判處王男拘役70天，另依偽證罪告發許女，桃園地檢署檢察官偵結將她起訴。