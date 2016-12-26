為酒店妹出氣 奪槍打死她男友判19年半
2016-12-26 16:31
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕酒店上班的24歲陳姓女子不甘被鍾姓男友毆打，向28歲楊姓乾哥哭訴：楊男為出氣率眾替她搬離鍾家，鍾男亮槍阻止，反遭楊男奪槍打中鍾男右前額，傷重不治。新竹地院依殺人罪判楊男處有期徒刑19年半。
檢警調查，陳女因鍾姓男友偷瞄路邊的檳榔西施而醋勁大發，去年3月間某日清晨4時許，兩人爆發口角。鍾男一怒之下將陳女趕下車，並拿棍棒毆打，還將她丟在路邊開車離去，陳女向在酒店當經紀人的乾哥楊男泣訴：「我又被打了，我要分手！」並表示想搬出鍾男家。
楊男找10多名酒店妹前往鍾男住處幫乾妹搬家。鍾男火大找來武姓、陳姓男子等8名友人，帶3把槍分別開3輛車趕回住處阻止。
鍾男將陳女、楊男押上車，質問陳女「為什麼要這樣做？」載往新竹縣寶山鄉寶新路2段一處巷弄內，鍾男持刀、棍叫囂，隨後亮出改造手槍，卻被楊男奪走，朝鍾男連開3槍，鍾男中槍當場倒地不起，重傷不治。
判決指出，治平對象楊姓男子有殺人罪前科，假釋出獄後卻不知悔改，為了一時出氣搶奪槍支，朝他人開槍致死，惡性重大，判處有期徒刑19年6月、褫奪公權8年。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 獨家》空軍出動RF-16偵照機 拍到遼寧號囉！
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
- 黃國昌被罷免 邱毅：很快便現出原形
- 梵蒂岡萬人彌撒 教宗籲憐憫戰火兒童
- 桃市》1895公頃未徵收公設保留地 108年底解編
- 台東棒球場夜間照明有解 未來可望辦職棒
- 智慧家電大戰 手機一手掌握
- 新豐鄉民拉白布條抗議 要求星光部隊退出坑子口
- 過勞死？ 連續上班15小時 公車司機腦出血死亡
- 英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲（影音）
- 一個控溫水瓶 驚覺台灣不見了
- 若里長罷免不成 陳永和：歐欣就應放棄掩埋場
- 把仇恨化為甜蜜 挺同廣告遞出橄欖枝
- 成大教授：不能扮納粹卻「大中至正」？
- 陳隨意扮卓別林 慘遭曹西平嗆爆
- 啟用最後4站 竹市YouBike站點達30個
- 三大法人賣超16.98億 外資賣超11.85億
- 屏東戲偶造型達人 歌唱賽封王
- 喬治麥可生前涉公共猥褻遭捕 公開同志身分
- 婚平法草案初審過了！楊丞琳蔡依林開心齊祝賀
- 取代「九二共識」 中學者腦力激盪…不能打習大大的臉
- 去函8次婦聯會仍未改善 葉俊榮：不排除解散
- 唱紅《Last Christmas》 喬治麥可耶誕辭世冥冥中注定
- 國手選拔賽》「桌球神童」抗壓突圍 連2年出線
- （台南）迎古禮試新妝 東門春牛關公臉
- 女人做愛最怕10件事 第一名是這個...
- 社會有共識再推法案？段宜康：那美國還在種族隔離
- 聽信假新聞 巴基斯坦防長警告以色列
- 老師一句話 文史工作者花10年工夫認識家鄉茶事
- 萬壽菊花海 大溪區「金」豔
- 共軍航母通過鵝鑾鼻海域 軍方：海空兵力警戒
- 外交部：梵中對話 只談教會事務
- 台生扮納粹風波 郁慕明有「與眾不同」看法
- 蔡詩芸肚皮還沒動靜 就自願為小孩捨演藝事業
- 《陪障礙孩子過節》香光寺法師 教做菩薩耶誕樹卡
- （影音）田亞霍參觀皮克斯特展 竟自比是「毛怪」
- 台股開盤上漲31.90點 報9110.54點
- F奶女優「三上悠亞」跳戀舞 太甜美網友都瘋了
- 俄軍機墜黑海 92死
- 徐若瑄產後首獻聲 背歌詞備戰上《紅白》
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：為酒店妹出氣 奪槍打死她男友判19年半
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分