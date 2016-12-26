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為酒店妹出氣 奪槍打死她男友判19年半

2016-12-26  16:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕酒店上班的24歲陳姓女子不甘被鍾姓男友毆打，向28歲楊姓乾哥哭訴：楊男為出氣率眾替她搬離鍾家，鍾男亮槍阻止，反遭楊男奪槍打中鍾男右前額，傷重不治。新竹地院依殺人罪判楊男處有期徒刑19年半。

檢警調查，陳女因鍾姓男友偷瞄路邊的檳榔西施而醋勁大發，去年3月間某日清晨4時許，兩人爆發口角。鍾男一怒之下將陳女趕下車，並拿棍棒毆打，還將她丟在路邊開車離去，陳女向在酒店當經紀人的乾哥楊男泣訴：「我又被打了，我要分手！」並表示想搬出鍾男家。

楊男找10多名酒店妹前往鍾男住處幫乾妹搬家。鍾男火大找來武姓、陳姓男子等8名友人，帶3把槍分別開3輛車趕回住處阻止。

鍾男將陳女、楊男押上車，質問陳女「為什麼要這樣做？」載往新竹縣寶山鄉寶新路2段一處巷弄內，鍾男持刀、棍叫囂，隨後亮出改造手槍，卻被楊男奪走，朝鍾男連開3槍，鍾男中槍當場倒地不起，重傷不治。

判決指出，治平對象楊姓男子有殺人罪前科，假釋出獄後卻不知悔改，為了一時出氣搶奪槍支，朝他人開槍致死，惡性重大，判處有期徒刑19年6月、褫奪公權8年。

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  • 酒店上班的24歲陳姓女子不甘被鍾姓男友毆打，向28歲楊姓乾哥哭訴，鍾男亮槍叫囂，反遭楊男奪槍打中鍾男右前額，傷重不治。（情境照）

    酒店上班的24歲陳姓女子不甘被鍾姓男友毆打，向28歲楊姓乾哥哭訴，鍾男亮槍叫囂，反遭楊男奪槍打中鍾男右前額，傷重不治。（情境照）

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