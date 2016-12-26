涉洩台鐵採購案 檢調今搜索傳喚10人

台鐵及北捷人員涉洩漏採購案內容，檢調今搜索。（資料照）

2016-12-26 15:38

〔記者王定傳／新北報導〕交通部台灣鐵路管理局官姓人員及台北大眾捷運股份有限公司呂姓人員，涉嫌將尚未公開的LED採購標內容外洩，新北地檢署檢察官劉文瀚今指揮調查局北機站前往台鐵局新竹分駐所及相關涉嫌住居所共5處搜索，帶回涉案的官、呂等10人到案說明。

檢調因接獲檢舉指稱，官、呂兩人涉嫌將103年間將尚未公開的LED採購標案內容，洩密給一間公司，其公司實際陳姓負責人，再把內容轉給準備投標的廠商，讓廠商能夠順利得標，涉犯刑法洩密罪及貪污治罪條例圖利罪等。

檢察官劉文瀚今指揮調查局北機站前往台鐵局新竹分駐所及相關涉嫌住居所共5處搜索，帶回涉案的官、呂等10人到案說明，及查扣標案相關資料。