永平校董喊提告？ 王浩宇這麼說...

議員王浩宇稍早於臉書上傳照片，並寫下「呵呵！土豪罷發聲明給全校師生，揚言要對我提告」。（資料照，記者謝武雄攝）

2016-12-26 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市信義區W飯店發生郭姓女模命案，土豪哥等人開趴內幕、豪奢生活的家世背景等，相繼被踢爆，土豪哥父親、永平工商董事長朱仁才也遭起底，還被議員王浩宇爆料，扯出制服相關內情。今有網友在批踢踢八卦板上爆卦，表示收到校董朱仁才的聲明，決定聘請律師追究王浩宇的民、刑事責任。

議員王浩宇也在臉書上傳照片，並寫下「呵呵！土豪爸發聲明給全校師生，揚言要對我提告」。

除發表上述23字回應，王浩宇隨後又加註，「面對媒體質疑，朱仁才先是發聲明幫兒子背書，把全校師生拖下水，接著對各種質疑避不回應，最後還對提出質疑的人提告，他是否還適任董事長，相信社會自有公評」。

多數網友表示力挺，「加油！」以及「我喜歡你做事的態度，不該為壓力而腐敗、如何教育好下一代、讓社會該有社會的秩序」，還有人笑稱，「今日最幽默」，也有人質疑，此舉似是「先打混淆視聽、煙霧彈戰，模糊焦點」，另有網友提醒，「法律的邏輯系統與普通人民的認知有很大落差，請議員小心，別讓他們把黑的說成白的，把死的說成活的」。

另外，在批踢踢上，有網友質疑，「做為家長有和被害人道歉嗎」，還有人以新竹市光復中學納粹事件發生後，校長程曉銘辭職下台為例，表示「沒有辭職，就是失敗，學學人家光復校長好嗎」，也有網友回應，「唬爛過頭刻意詆毀本來就該告」，並附上但書，「但你兒子的作為你也別想跑」。