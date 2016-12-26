| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 社會

推警蛋洗勞動部 林子文帶頭抗議不起訴

新海瓦斯工會幹部被解僱，不滿未被裁定屬「不當勞動行為」，工會前常務理事林子文今年5月27日率成員至勞動部抗議，一度與警方發生推擠，導致9名員警受傷。圖為新海瓦斯工會與搶救公會大聯盟成員與警方推擠畫面。（資料照，記者劉信德攝）

2016-12-26  16:19

〔記者黃捷／台北報導〕新海瓦斯工會幹部被解僱，不滿未被裁定屬「不當勞動行為」，工會前常務理事林子文今年5月27日率成員至勞動部抗議，一度與警方發生推擠，導致9名員警受傷，還朝勞動部大門砸雞蛋，林當場被依妨害公務、侮辱公署罪送辦，士林地檢署今偵結，認為林的行為是批評政府，受言論自由保護，不予起訴。

林男當天下午以「裁決崩解、搶救工會」為訴求，在勞動部外演說鼓動群眾情緒，喊稱：「大家喊3次裁委出來講，如果裁委不出來，我們就不客氣的進去邀請裁委出來。」

眾人呼喊口號「裁委出來講」3次後，林隨即大喊：「衝！」率領群眾衝撞現場員警，出手拉扯員警盾牌，造成3員警肢體擦傷、破皮流血，其山1面盾牌毀損斷裂。

警方見群眾失控，舉牌警告，但林男不聽勸，命大家拿出雞蛋，砸向勞動部大門，抗議活動持續2個多小時解散，林也遭警方依法送辦。

林男到案後否認犯行，辯稱抗議民眾都是徒手，沒帶危險物品，希望進入勞動部請裁決委員出面說明，遭警持盾牌阻擋，才會發生拉扯，非故意使員警受傷，因認為民眾像雞蛋一樣弱勢，才會丟雞蛋表達不滿。

檢察官勘驗現場錄影畫面，林男率眾與警推擠2分鐘，經現場人員喊「停」隨即停止後退，難認林男蓄意率眾攻擊員警，另雞蛋破碎後，蛋汁易臭清洗不易，足使勞動部難堪，但林男訴求屬政治性言論，依大法官會議解釋憲法，不能僅因表達內容不中聽，就限制或科以刑責。

檢察官認為，林男砸蛋行為屬表達言論的象徵性方式，用意在表達不認動勞動部裁決結果，同時刺激民眾意識，吸引社會大眾對勞動部相關事件的關注，議題屬於可受公評之事，政府機關宜予容忍，因此處分不起訴。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 勞動部 新海瓦斯工會 林子文
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：推警蛋洗勞動部 林子文帶頭抗議不起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.