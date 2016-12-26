推警蛋洗勞動部 林子文帶頭抗議不起訴
新海瓦斯工會幹部被解僱，不滿未被裁定屬「不當勞動行為」，工會前常務理事林子文今年5月27日率成員至勞動部抗議，一度與警方發生推擠，導致9名員警受傷。圖為新海瓦斯工會與搶救公會大聯盟成員與警方推擠畫面。（資料照，記者劉信德攝）
〔記者黃捷／台北報導〕新海瓦斯工會幹部被解僱，不滿未被裁定屬「不當勞動行為」，工會前常務理事林子文今年5月27日率成員至勞動部抗議，一度與警方發生推擠，導致9名員警受傷，還朝勞動部大門砸雞蛋，林當場被依妨害公務、侮辱公署罪送辦，士林地檢署今偵結，認為林的行為是批評政府，受言論自由保護，不予起訴。
林男當天下午以「裁決崩解、搶救工會」為訴求，在勞動部外演說鼓動群眾情緒，喊稱：「大家喊3次裁委出來講，如果裁委不出來，我們就不客氣的進去邀請裁委出來。」
眾人呼喊口號「裁委出來講」3次後，林隨即大喊：「衝！」率領群眾衝撞現場員警，出手拉扯員警盾牌，造成3員警肢體擦傷、破皮流血，其山1面盾牌毀損斷裂。
警方見群眾失控，舉牌警告，但林男不聽勸，命大家拿出雞蛋，砸向勞動部大門，抗議活動持續2個多小時解散，林也遭警方依法送辦。
林男到案後否認犯行，辯稱抗議民眾都是徒手，沒帶危險物品，希望進入勞動部請裁決委員出面說明，遭警持盾牌阻擋，才會發生拉扯，非故意使員警受傷，因認為民眾像雞蛋一樣弱勢，才會丟雞蛋表達不滿。
檢察官勘驗現場錄影畫面，林男率眾與警推擠2分鐘，經現場人員喊「停」隨即停止後退，難認林男蓄意率眾攻擊員警，另雞蛋破碎後，蛋汁易臭清洗不易，足使勞動部難堪，但林男訴求屬政治性言論，依大法官會議解釋憲法，不能僅因表達內容不中聽，就限制或科以刑責。
檢察官認為，林男砸蛋行為屬表達言論的象徵性方式，用意在表達不認動勞動部裁決結果，同時刺激民眾意識，吸引社會大眾對勞動部相關事件的關注，議題屬於可受公評之事，政府機關宜予容忍，因此處分不起訴。
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