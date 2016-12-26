W飯店命案延燒 永平工商校董聘律師對槓議員

永平工商董事長朱仁才決定聘請律師，追究桃園市議員王浩宇近來爆料的民事、刑事責任。（圖擷自PTT）

2016-12-26 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕台北市五星級W飯店日前發生郭姓小模命案，揭出土豪哥等人開趴內幕，使得土豪哥的奢華生活和家世接連曝光，其中桃園市議員王浩宇針對土豪哥父親、永平工商董事長朱仁才，踢爆多項秘辛，例如與制服相關的弊案等等，似乎讓朱仁才忍無可忍，透過聲明表示，將聘請律師追究王浩宇的民事、刑事責任。

有網友今日在PTT上PO出永平工商董事長朱仁才的聲明，還說永平工商下午打掃的時段，全校每個學生都拿到1張朱仁才聲明書，上面指出最近的風波是自己教子無方，卻讓學校無端受到波及，讓他感到相當抱歉。

朱仁才透過聲明，提及永平工商辦學的績效，不是外界的傳言可以一筆抹消的，但連日來的「低眉菩薩」既然無法解決謠言，那麼他就只好變成「怒目金剛」，委託律師對議員王皓宇進行反擊。朱仁才強調，以後有關校務之事，會暫請校長代為發言；有關個人事務，則交由委任律師負責回應。