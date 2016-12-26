農會總幹事遭恐嚇 前議員詹捷凱收押

涉及西螺鎮農會總幹事恐嚇案的前雲林縣議員詹捷凱遭收押。（翻攝自臉書網頁）

2016-12-26 15:19

［記者廖淑玲／雲林報導］西螺鎮農會總幹事廖錦富在住處遭持刀恐嚇案，檢警破獲廖姓主嫌等3人到案後，雲林地檢署持續偵辦，查獲前雲林縣議員詹捷凱涉嫌重大，檢方將詹傳訊到案，以詹有反覆恐嚇及串證、逃亡之虞，聲請收押獲准；詹本人全盤否認。

廖錦富上個月底在西螺住處遭3人持刀恐嚇案，事後檢警破獲廖姓男子等3人涉案逮捕到案，其中廖姓主嫌收押，目前仍在押。

警方初步排除與選舉有關，但經雲林地檢署檢察官陳祥薇指揮持續追查，發現詹捷凱涉嫌非法暴力介入該農會選舉理監事席位分配之事，另涉嫌數起聚眾滋事及攜帶棍棒砸毀車輛恐嚇案件，以涉嫌違反農會法、刑法恐嚇危害安全等罪嫌，向法院聲請羈押獲准。