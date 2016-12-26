BMW酒駕男撞機車 柳營老夫婦雙亡

2016-12-26 15:04

［記者王涵平／台南報導］柳營區陳姓老夫婦今日近午騎乘機車行經柳營路2段，遭岳姓男子駕駛BMW自小客擦撞，老夫婦重傷不治，岳男抽血驗出酒測值高達0.9mg/l，僅右腿骨折，肇事原因由警方調查中。

上午11時30分左右，家住柳營中埕里的80歲陳姓老翁騎機車，載74歲陳姓妻子從新營返回柳營，行經柳營路2段士林里公車站牌附近，遭自小客從後方擦撞，自小客大迴轉開上安全島撞上交通號誌停止，車頭全毀，警消趕抵將夾在駕駛座的51歲岳姓駕駛救出送衛福部新營醫院救治，岳男僅右腿骨折、意識清醒，但酒測值超出標準值甚多。

才靠募款辦完長子後事 尚有1孫子待援

陳姓老翁的鄰居聞訊後都趕抵事故現場關切，一位平時常關照老夫婦的鄰居說，老夫妻倆平時會騎乘機車到新營看診拿藥，可能中午返家時發生車禍。

中埕里長王天河表示，陳姓老夫婦的長子甫於11月初過世，鄰里幫忙募款辦理後事，另1個兒子還在服刑，目前有1個孫子就讀高二，家境不好，現在又碰上如此重大事故，將尋求各界給予支持。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆