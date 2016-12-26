驚險瞬間！快車警馳援被撞身倒卻毫髮無傷
2016-12-26 15:09
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋警分局板橋派出所警員李啟陽處理一宗車禍，他聽見無線電通報騎警用機車快速趕往現場，但途經一處路口時，一輛轎車突左轉，李員閃避不及撞上，全程被民眾錄下，不禁替李員捏把冷汗，但李員面對碰撞，機警採取側面護身倒法，機車車頭雖半毀，他卻毫髮無傷站起，民眾直呼是勇警。
板橋警分局說，這起警用機車與民車車禍發生在25日深夜10點53分，當時一對情侶途經板橋區縣民大道，停等紅燈時，突然發現一輛直行的警用機車撞上左轉的奧迪黑色轎車，因碰撞猛烈，目睹的駕駛見狀在車上大叫一聲「ㄡ」，但肇事駕駛與路人隨即衝上前，關切倒地的李姓警員，李員回神後，緩緩爬起，與他車禍的駕駛則連聲賠不是。
警方說，33歲的李啟陽、99基層特考班、101年畢業，從警已5年，他說，當時趕往處理車禍，車速不快，但當他看見左轉車時，完全來不及反應，但撞車時他也採取側身的護身倒法，倒地時他一度以為自己掛彩了，當民眾呼喚他時，回神之後發現自己都沒受傷，自己也感到是奇蹟，警方也先安排李員休假靜養。
板橋警方說，事發的縣民大道、華興街口可以左轉，肇事車輛沒注意車前狀況，執意左轉釀成意外，依據交通路權概念，直行車有優先路權，轉彎車應禮讓對向車，等待沒車才能轉彎，警方沒有開罰，後續雙方賠償仍待進一步協調。
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