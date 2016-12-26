愛情騙子奈籍男詐2000萬 2台女共犯都稱是女友

兩名同姓李的台籍女子協助奈籍男騙錢，皆稱是他女友。（記者姚岳宏翻攝）

2016-12-26 16:08

〔記者姚岳宏／台北報導〕為愛沖昏頭，台女自願成為「愛情詐騙」共犯！27歲奈及利亞籍男子John利用交友或英語學習網站，以甜言蜜語騙取亞洲各國女性與其交往，謊稱有禮物或包裹遭海關扣留，需支付相關費用，並由2名台灣籍的李姓女友協助發送簡訊及撥打電話，先後騙得近新台幣2000萬元，警方循線拘提在台2嫌，並陸續傳喚多名協助取款的車手到案。

警方調查，日前有名新加坡籍女子專程搭機來台報案，她稱今年2月間，透過Tinder交友網站，認識1名自稱美籍白人男子John，對方用甜言蜜語追求她，除每天透過通訊軟體噓寒問暖，更承諾將自美國搬至新加坡與她同居，不過雙方交往並未見面，只見過對方模糊大頭貼及偽造證件照片。

她說4月間John謊稱寄送即將定居新加坡的行李包裹，要求代收，2天後她接獲物流公司人員電話，表示包裹遭台灣海關留置，需支付相關罰金、行政及清關費用等，沒多久又收到「物流公司」所發出客服信件，她信以為真，陸續依指示匯出美金36萬多元（折合約新台幣1100多萬元）。

警方指出，該集團由奈及利亞籍嫌犯John先鎖定亞洲各國單身女性為目標，再交由台灣2名李姓女子，以流利英文協助發送詐騙簡訊或撥打詐騙電話，其中簡訊發送多達12國，包括台灣、中國、香港、澳門、新加坡、印尼、馬來西亞等地至少數十被害人受騙。

2名同為李姓、40多歲的台籍女子，皆稱奈及利亞籍男子John為自己男友，並推說是在男友指示下，將詐得款項匯至奈及利亞、馬來西亞等地，另為避免遭拆穿，其中李女更費事的以中國門號在台漫遊、佯裝中國腔調詐騙台灣人，再以台灣門號詐騙外籍被害人。

2名女主嫌其中1人承認獲利數十萬元、另1人稱僅收取必要費用，全是「為了愛才淪為車手」，由於受害人數眾多，檢察官向台中地方法院聲押禁見2人獲准，現正由台中地檢署擴大偵辦中。

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