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廚餘桶嬰屍案 印尼女外勞判刑6月、緩刑2年

今年8月底，廚餘桶經清潔隊運送後，最後流至桃園市新屋區的豬舍，吳姓養豬戶發現嬰屍，報警處理。（資料照，記者李容萍翻攝）

2016-12-26  15:16

〔記者張文川／台北報導〕今年8月發生的「廚餘桶嬰屍案」，凶手印尼籍女外勞雅妮將自己剛生下的男死嬰，用塑膠袋包裹丟棄在廚餘桶內；法院審理期間，她全盤認罪求輕判，台北地院今依過失致死、遺棄屍體2罪，輕判6月有期徒刑，可易科罰金，緩刑2年，執行完畢後驅逐出境。可上訴。

今年8月底，廚餘桶經清潔隊運送後，最後流至桃園市新屋區的豬舍，吳姓養豬戶發現嬰屍，報警處理；警方成立專案小組，查出廚餘桶是某環保公司至台北市載運，循線追查到30歲雅妮（Titik Suryani）涉案重大，傳喚到案。

雅妮當時供稱，今年2月來台擔任工作時已經懷孕，在雇主家中廁所產子，但男嬰一出世就沒有呼吸，她因慌張而不知如何處理，就用垃圾袋包裹丟進地下室廚餘桶。但法醫鑑定報告指出男嬰頭部有撞擊傷勢。全案雖在桃園發現，但發生地在台北市，全案移由北院審理。

日前開庭時，法官問雅妮是否承認過失致死、遺棄屍體，她都點頭承認，但強調不是故意做這件事情、也非故意遺棄，還頻頻以衛生紙拭淚，希望法官輕判，讓她趕快回印尼照顧7歲小孩。

雅妮的辯護律師說，雅妮為扶養父母與孩子才來台工作，因語言不通，不知如何求救以致犯罪，「她這麼愛孩子，怎麼會殺害親生兒子？ 」希望法官減刑或緩刑。雅妮既已認罪，檢、辯雙方同意改採簡式判決，今天宣判。

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標題：廚餘桶嬰屍案 印尼女外勞判刑6月、緩刑2年


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