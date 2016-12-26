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驚！鋼瓶從天降 砸破校園護欄

南投縣竹山延平國小發生鋼瓶從天掉落校園的意外。（記者謝介裕翻攝）

2016-12-26  14:26

〔記者謝介裕／南投報導〕禍從天降！

南投縣竹山鎮延平國小今日上午8時10分許，1週1次朝會期間，突然有1只鋼瓶從牆外飛越高約12公尺的校舍，掉落在校園中庭，校方表示，平時這個時候，係學童活動時間，還好適逢週一的朝會，學童均未在教室外活動，所以並無人被砸傷，不然，後果恐難想像，真的是有驚無險﹗

南投縣消防局接獲通報後，也會同警方趕抵學校調查，初步研判，位在學校約100公尺距離的資源回收場，剛好怪手在整理回收物品時，不慎將鋼瓶打破，致氣體產生衝勁往外飛竄，撞破在教室1樓1年乙班旁護欄後，才失去動力掉落地面。

惟消防局強調，消防單位使用的鋼瓶僅空氣與氧氣2種氣體鋼瓶，但肇事的鋼瓶裡頭氣體疑似氫氣，加上紅色外觀包裝，並無任何文字，陳姓資源回收業者也聲稱，不知從哪裡回收回來的，目前正深入調查中。

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  • 1只鋼瓶從牆外飛越高約12公尺的校舍，砸破校園護欄。（記者謝介裕翻攝）

    1只鋼瓶從牆外飛越高約12公尺的校舍，砸破校園護欄。（記者謝介裕翻攝）

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