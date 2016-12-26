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偷車騎到剎車壞了 賊修車露餡逮正著

2016-12-26  14:43

〔記者許國楨／台中報導〕烏龍偷車賊﹗杜姓男子偷機車做為代步工具四處趴趴走還騎到谷關泡湯，前天騎經北屯區時因剎車系統故障前往機車行借工具修理時，剛好遇到巡邏行經的眼尖員警發現是報竊贓車盤查，當場人贓俱獲就逮。

警方調查指出，32歲杜男於96年至中國經商，卻因涉及暴力討債等刑案入監，一直到今年11月服刑期滿後遭遣返，未料返台後才發現家中已被重劃，其家人也不知去向無法聯絡，才會一個人四處遊蕩。

日前他步行經過北屯區東山路時，因無交通工具隨機竊取機車代步，除了騎到太平區、東勢區趴趴走，還騎到和平區的谷關遊玩泡湯，前天騎回北屯區時發現機車剎車系統有問題，為了省錢竟騎到一家機車行向老板商借老虎鉗自行DIY修理。

此時第五分局東山派出所所警員陳俊良、林嘉宏剛好巡邏經過機車行，直覺杜男行徑顯不合常理暗中以小電腦查詢機車車牌，赫然查出是報竊贓車立即盤查杜男，當場人贓俱獲逮人。

杜男坦承因欠缺代步工具才下手行竊，只是偷車騎到剎車壞了竟還敢到機車行維修，誇張行徑還是讓警方直呼烏龍，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

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  • 偷車杜男當場人贓俱獲就逮。（記者許國楨翻攝）

    偷車杜男當場人贓俱獲就逮。（記者許國楨翻攝）

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