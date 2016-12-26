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不服被取締 許男毆警、罵白癡挨告

2016-12-26  15:29

〔記者吳昇儒／基隆報導〕最壞的身教！45歲許姓男子今年10月25日騎機車載著兒子行經八斗子地區時，被李姓警員發現孩童未戴安全帽，將他攔下詢問。未料，許男拒絕警方盤查，報完身分證字號後，還騎車作勢要衝撞警員，企圖逃離現場，最後竟當著孩子的面，動手毆警，還罵李員「白癡」，被警方移送法辦。基隆地檢署今依妨害公務、傷害等罪將許男起訴。

李姓警員受傷後，到醫院就醫，醫生診斷證明李員右臉頰有遭毆挫傷的情形。旭男則向檢察官承認所有犯行。

檢察官認為，李員案發當時身穿警務人員衣物，執行公權力，見許男違規將他攔下，但被告卻不願配合還作勢衝撞，且動手毆打執行中的警員成傷，還出口辱警，已經觸犯妨害公務罪；另許男動手傷人也已觸犯傷害罪，一併將他起訴。

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  • 45歲許男騎機車載著未戴安全帽的兒子出外，行經八斗子地區時，被李姓警員將他攔下詢問。未料，許男拒絕警方盤查，報完身分證字號後，還騎車作勢要衝撞警員（資料照，記者李雅雯攝）

    45歲許男騎機車載著未戴安全帽的兒子出外，行經八斗子地區時，被李姓警員將他攔下詢問。未料，許男拒絕警方盤查，報完身分證字號後，還騎車作勢要衝撞警員（資料照，記者李雅雯攝）

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