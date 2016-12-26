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耶誕節沒禮物 4童夜市行乞、公廁洗澡

2016-12-26  13:37

〔記者王捷／台南報導〕昨天（25日）是耶誕節，不過陳家4個孩子沒有耶誕禮物，甚至還不能溫飽，陳姓婦人因為丈夫入監服刑，她獨自撫養孩子，百般無奈下才帶著4子從嘉義流浪到台南夜市行乞，但沒注意時間，來不及趕回嘉義，只好在公廁幫4子洗澡，最後被警方發現，將趕緊將母子5人帶到旅館暫住，今日才將母子送回嘉義，並通報社會局。

今年40多歲的陳婦，因為丈夫入監，自己又要帶孩子，靠低收入補助根本無法維生，所以才帶著孩子行乞，她聽說第一名的夜市是台南的花園夜市，因此她在耶誕節當天，才帶著還不滿5歲的兩男、兩女，4名幼子到台南行乞。

但陳婦沒有注意時間，行乞到25日深夜11時許，當時已經沒有交通工具可以返回嘉義，因此陳婦就帶著4子到公廁用冷水洗澡，夜市工作人員發現後，通報警方，市警五分局和緯派出所副所長黃文獻與警員宋俊宇到場後忍不住鼻酸，將母子5人帶回警所。

警方安排母子入住附近旅社，旅社得知母子狀況不收費，免費提供房間讓母子度過寒冬。今日上午，警方將母子5人送客運並通報台南社會局。

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  • 陳婦因為要養四子，到花園夜市行乞，令警方看了覺得鼻酸。（記者王捷翻攝）

    陳婦因為要養四子，到花園夜市行乞，令警方看了覺得鼻酸。（記者王捷翻攝）

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