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柳營老夫婦騎機車遭撞重傷 生命垂危

柳營區陳姓老夫婦今日近午騎乘機車行經柳營路2段，疑遭1輛自小客撞上，老夫婦重傷送柳營奇美醫院，目前仍在搶救中，肇事原因有待調查。（記者王涵平攝）

2016-12-26  13:16

［記者王涵平／台南報導］柳營區陳姓老夫婦今日近午騎乘機車行經柳營路2段，疑遭1輛自小客撞上，老夫婦重傷送柳營奇美醫院，目前仍在搶救中，肇事原因有待調查。

上午11時30分左右，家住柳營中埕里的86歲陳姓老翁，騎機車載7旬陳姓妻子從新營返回柳營，行經柳營路2段士林里公車站牌附近，疑遭自小客撞上，自小客大迴轉開上安全島撞上交通號誌，車頭全毀。

中埕里長王天河表示，陳姓老夫婦的1個兒子11月初過世，另1個兒子在服刑，有1個孫子就讀高二，家境不好，現在又碰上如此重大事故，將尋求各界資源給予協助。

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  • 柳營區陳姓老夫婦今日近午騎乘機車行經柳營路2段，疑遭1輛自小客撞上，老夫婦重傷，送抵柳營奇美醫院幾無生命跡象。 （記者王涵平翻攝）

    柳營區陳姓老夫婦今日近午騎乘機車行經柳營路2段，疑遭1輛自小客撞上，老夫婦重傷，送抵柳營奇美醫院幾無生命跡象。 （記者王涵平翻攝）

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