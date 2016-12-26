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基隆警新政 資深巡佐升巡官所所長

基隆市警三分局長蕭惠珠（中）為了鼓勵基層，且讓資深巡佐經驗傳承，首開先例，讓巡佐張錦堂（右１）出任暖暖派出所長（記者吳昇儒翻攝）

2016-12-26  13:22

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警三分局暖暖派出所原先編制應由兩線一星的巡官擔任所長，但新上任的分局長蕭惠珠考量資深巡佐張錦堂表現優異，便建請局長，將張員調任至巡官所擔任暖暖所長，也藉其資深經驗指導年經警員維護轄區治安，也讓資深巡佐多了一條升職管道。

蕭分局長指出，為鼓勵分局多位服務警職20餘年且績優的巡佐勇於任事，傳承實務經驗，所以首開先例打破原先建制，由巡佐張錦堂調升所長。

張所長從警服務28年，其中27年的考績均是甲等，85年調任基隆之後，在地方深耕，基層資歷紮實，曾協助找回400餘部汽、機車，也破獲多起地方廟宇的竊案及神像破壞案，對於地方弱勢更是加注愛心關懷，擔任百福所副所長任內，對於轄區內的弱勢家庭，聊若指掌。

新上任的張所長則說，巡佐幾乎是基層員警的終點站，如同警職中的「士官長」，想不到有機會到巡官所擔任所長。

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