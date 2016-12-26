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騎車迷途80公里 失智婦驚魂10小時

2016-12-26  13:14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台中市54歲施姓婦人，25日上午11點多從台中市北屯區住家，騎著機車外出耀到台中市大雅區繳交電信費，不過施婦因有輕微失智情形，忘了回家路線，竟一路騎車跨越台中市大雅區、沙鹿區、梧棲區、清水區、大甲區、直到苗栗縣苑裡鎮，被夜間路檢員警發現，26日家屬前往帶回，結束這場驚魂記。

苗栗縣通霄警方表示，通霄警分局烏眉派出所所長王坤南、警員李建國25日晚間10點在台1線、苗140線執行路檢勤務時，發現施婦一個人推著機車，神態相當疲憊，警方一度以為施婦酒駕欲躲避攔檢趨前查看。

警方一問之下才發現，原來施婦是忘了回家的路，剛好騎到苑裡鎮後機車燃油用盡，只好在半夜一人推著機車，酒測後也確定施婦並未酒駕。施婦只依稀記得自己一路往西騎到梧棲後，就忘了自己身處何方，只好繼續往前，沒想到竟然騎到苑裡鎮。

幸好，施婦身上還帶著身分證，警方查閱請施婦轄區派出所後聯繫施婦家屬，施婦女兒接獲警方通知後說，自己跟丈夫25日一早就跟丈夫出門到苗栗縣獅潭鄉遊玩，不知道母親竟然離家後也騎車到苗栗縣。

警方後來把施婦帶回派出所安置後，提供食物和茶水供施婦裹腹，直到26日上午，施婦女兒趕到通霄警分局帶回施婦，結束這場迷航之旅。

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  • 忘了怎麼回家，失智婦迷航10小時逾80公里（記者蔡政珉翻攝）

    忘了怎麼回家，失智婦迷航10小時逾80公里（記者蔡政珉翻攝）

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標題：騎車迷途80公里 失智婦驚魂10小時


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