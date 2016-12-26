藥頭網路販毒不開眼 將警誤認買家被逮

2016-12-26 13:10

〔記者黃良傑／高雄報導〕網路什麼都賣，什麼都不奇怪！周姓藥頭網售毒品及壯陽藥，約張姓藥腳超商交貨，誤把便衣員警當買家，警方今查扣大麻、安毒、K他命等各類毒品654.7公克，以及一粒眠368顆、搖頭丸41顆、威爾剛154顆、空氣槍1把，周嫌遭聲押獲准。

在醫院工作的張姓藥腳也被刑大當場逮捕，沒有前科的張男（46歲）表示自己是同性戀者，因與性伴侶愛愛時會痛，聽說俗稱G水的液態MDMA可以緩解，才上網向周男買2瓶G水，不料，藥頭竟把刑大偵三隊幹員當成他，害他也被警方逮捕。

周嫌與張姓藥腳相約超商交易「G水」，警方比藥腳早到超商，周嫌誤認便衣員警是買家，主動上前詢問「要不要買G 水」，警方將他帶到一旁宣讀權利，並在他的車上搜出Ｇ水、安毒、大麻、毒咖啡包、搖頭丸、威爾剛、空氣槍，供稱怕黑吃黑隨身攜帶防身。

張姓藥腳隨後也到超商，察覺情況有異，掉頭欲離開被警方發現，立即上前出示查扣的毒品，詢問張男：「你是不是來買這個」，張男坦承不諱，警方對張男採尿送驗，並到藥頭鳳山住處搜索，又查獲一粒眠300顆、液態MDMA等物，一併扣案調查，周嫌今遭聲押獲准。

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