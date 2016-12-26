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童軍課卡式瓦斯爐爆炸傷7生 教師不起訴

2016-12-26  13:05

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市私立大華中學1年級學生，今年5月間上童軍課時，因卡式瓦斯爐爆炸造成7名學生手腳燒燙傷，教授童軍課的53歲傅姓教師，事後被依公共危險罪嫌移送法辦，桃園地檢署檢察官指出，卡式瓦斯爐在室外發生爆炸，僅毀損卡式爐，不構成刑法失火燒毀住宅等以外之物罪嫌，偵結予以不起訴處分；7名學生並未對老師提出告訴。

起訴指出，傅姓教師今年5月26日早上11點多，帶領校內1年級學生上童軍課，學生操作卡式瓦斯爐時，因瓦斯罐氧化膨脹發生爆炸，導致曹姓、蘇姓、林姓、劉姓、夏姓、曾姓、何姓學生手腳燒燙傷，傅姓教師被依公共危險罪移送法辦。

起訴指出，刑法175條第3項構成要件，是失火燒毀住宅等以外他人或自己所有「物」，且有「致生公共危險」者，審酌此案相關卷證，除了卡式爐並無其他物品受損，且爆炸地點在室外，影響面積不到1平方公尺，因此偵結予以傅姓教師不起訴處分。

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  • 大華中學童軍課因卡式瓦斯爐爆炸，致7學生受傷。（記者周敏鴻翻攝）

    大華中學童軍課因卡式瓦斯爐爆炸，致7學生受傷。（記者周敏鴻翻攝）

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標題：童軍課卡式瓦斯爐爆炸傷7生 教師不起訴


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