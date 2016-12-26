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醉客推擠虎航女空服員 航警調查暫請回

2016-12-26  12:50

［記者黃旭磊／高雄報導］旅客與妻子搭機返回高雄，時疑因酒後鬧事向女空服員嗆聲並於機艙推人，由於虎航並未追究刑責，航警調查後暫請回。

航警高雄分局表示，張姓旅客（55歲）搭乘虎航IT-322班機從澳門返國，疑因酒醉鬧事，於昨（25日）天晚間8點25分，由虎航通報警方調查，班機停靠22號機門後，警方將張男帶下。

高雄分局偵查隊長賴嘉宏說，旅客動手推擠女空服員（20多歲），被安置在機艙最後一排，班機抵達後經顯有悔意，對空服員道歉，且虎航公司及機長表明願意原諒旅客，不需提訴，依據民航法規定訊後請回。

賴嘉宏表示，民航法119-2條相關規定，旅客喝酒鬧事需經機長及公司舉發才構成刑責，虎航並未追究。

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  • 虎航旅客醉後於機艙推擠空服員，圖為報到櫃臺。（記者黃旭磊攝）

    虎航旅客醉後於機艙推擠空服員，圖為報到櫃臺。（記者黃旭磊攝）

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