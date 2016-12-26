貪警李世昌坦承收賄千萬 雄檢偵結貪污治罪起訴

2016-12-26 12:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市三民二分局分局長李世昌於101年6月，時任行政科專勤組專員期間涉貪，向電玩業者收賄1000多萬元，今年8月遭覊押4個月，高雄地檢署今依貪污罪將李世昌，以及擔任白手套的2名離職警員葉嘉雄、彭達明共3人提起公訴。

檢方指出，李世昌已坦承收賄1000多萬元，其中500萬元納入己有，其餘朋友其他官警，至於不明金流，檢調仍持續追查。

李世昌綽號水餃，曾任三民二分局偵查隊長、鹽埕分局副分局長、三民二分局副分局長、小港和三民二分局長，曾與離職員警葉嘉雄、彭達明共事，自101年6月起，李世昌擔任取締八大行業的專勤組專員時，負責排班取締賭博電玩。

檢調查出有電玩業者遭取締，透過舊部屬葉男、彭男遊說，充當白手套行賄李世昌，只要有取締行動便通風報信，甚至放水不排臨檢，雙方約在李家附近的熱炒店等地見面，每次交付金額高達80、90萬元，收賄金額超過1000萬元，由於李世昌坦承並配合收網，檢方偏向不接押，今天依貪污治罪條例起訴。