| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
柳營老夫婦騎機車遭撞重傷 生命垂危 貪警李世昌坦承收賄千萬 雄檢偵結貪污治罪起訴 BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 社會

貪警李世昌坦承收賄千萬 雄檢偵結貪污治罪起訴

2016-12-26  12:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市三民二分局分局長李世昌於101年6月，時任行政科專勤組專員期間涉貪，向電玩業者收賄1000多萬元，今年8月遭覊押4個月，高雄地檢署今依貪污罪將李世昌，以及擔任白手套的2名離職警員葉嘉雄、彭達明共3人提起公訴。

檢方指出，李世昌已坦承收賄1000多萬元，其中500萬元納入己有，其餘朋友其他官警，至於不明金流，檢調仍持續追查。

李世昌綽號水餃，曾任三民二分局偵查隊長、鹽埕分局副分局長、三民二分局副分局長、小港和三民二分局長，曾與離職員警葉嘉雄、彭達明共事，自101年6月起，李世昌擔任取締八大行業的專勤組專員時，負責排班取締賭博電玩。

檢調查出有電玩業者遭取締，透過舊部屬葉男、彭男遊說，充當白手套行賄李世昌，只要有取締行動便通風報信，甚至放水不排臨檢，雙方約在李家附近的熱炒店等地見面，每次交付金額高達80、90萬元，收賄金額超過1000萬元，由於李世昌坦承並配合收網，檢方偏向不接押，今天依貪污治罪條例起訴。

廣告
  • 三民二分局長李世昌於101年間擔任專勤組長時，涉嫌收受電玩業者賄賂，今被依貪汙罪起訴。（資料照，記者黃良傑攝）

    三民二分局長李世昌於101年間擔任專勤組長時，涉嫌收受電玩業者賄賂，今被依貪汙罪起訴。（資料照，記者黃良傑攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 包庇電玩 李世昌 貪汙 電玩
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：貪警李世昌坦承收賄千萬 雄檢偵結貪污治罪起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.