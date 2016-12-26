律師隻手遮天 1個停車位詐377萬元

2016-12-26 12:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市律師陳益盛受委託標購停車位，他拿了錢，卻沒有去標購，還偽造文件矇騙委託人，一個停車位共詐取377萬元，委託人遲遲不見停車位，氣得委託2名律師告他，台中地檢署今天依詐欺取財、背信與偽造私文書罪起訴。

起訴書指出，律師陳益盛擔任一家置業公司的法律顧問，2009年間，台中地方法院強制執行債務人的停車位拍賣，蔡姓男子想競標買下停車位，遂委由陳益盛投標，不料，陳益盛沒有投標，反而偽造置業公司的印章，並以置業公司代理人的名義，與蔡姓男子委託買賣契約書，蔡男並匯款177萬元給陳益盛購買停車位。

2010年7月間，陳益盛並未標購上述停車位，該停車位被別人買走，陳益盛遂捏造他已經取得停車位抵押權人的同意，可以用抵押權人的名義，將上述停車位轉移給蔡男標購等謊言，蔡男深信不疑，又於2011年10月匯款200萬元，但仍遲遲等不到停車位，始知受騙並委由2名律師控告陳益盛。

台中地檢署認為，律師陳益盛觸犯刑法的偽造私文書、詐欺取財罪，另外，他受委託卻違背忠誠義務，損害委託人權益而觸犯背信罪，今天將陳益盛起訴。