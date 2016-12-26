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錢母疑出現仿冒品 紫南宮：錢母非賣品信眾勿受騙

南投縣竹山鎮紫南宮雞年首波錢母發送將於明年元旦登場，區分金、銀兩色，正面土地公，背面公雞、母雞帶小雞，象徵生生不息。（記者謝介裕攝）

2016-12-26  12:03

〔記者謝介裕／南投報導〕迎接「雞」年到來，今日南投縣竹山鎮社寮里紫南宮對外宣布，2017雞年首波「招財錢母」發放活動，將於106年元旦登場，並強調，當天上午9時以前排隊的人，一定拿得到錢母，加上金雞、鯉魚等3D彩繪，也將一併舉辦揭幕，勢必再掀起一波祈福、求金、拿錢母的人潮。

惟紫南宮管理委員會主委莊秋安，得知有人在網路上販賣類似紫南宮招財金幣，以及標榜經神明加持的金箔錢母等物品後，也在記者會中強調，紫南宮招財錢母係非賣品，也是免費發送的，如果家中有新生兒就可憑兒童手冊正本領取金色招財錢母1枚，呼籲信眾別受騙以外，也積極進行蒐證，以便提供檢警偵辦。

紫南宮雞年錢母區分金、銀2色，另有限量盒裝精裝版本，錢母正面為土地公神像，背面則是公雞帶著母雞、小雞及雞蛋，象徵生生不息，十分可愛、討喜。

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  • 南投縣竹山鎮紫南宮雞年首波錢母發送將於明年元旦登場，區分金、銀兩色，正面土地公，背面公雞、母雞帶小雞，象徵生生不息。（記者謝介裕攝）

    南投縣竹山鎮紫南宮雞年首波錢母發送將於明年元旦登場，區分金、銀兩色，正面土地公，背面公雞、母雞帶小雞，象徵生生不息。（記者謝介裕攝）

  • 南投縣竹山鎮紫南宮雞年首波錢母發送將於明年元旦登場，區分金、銀兩色，正面土地公，背面公雞、母雞帶小雞，象徵生生不息。（記者謝介裕攝）

    南投縣竹山鎮紫南宮雞年首波錢母發送將於明年元旦登場，區分金、銀兩色，正面土地公，背面公雞、母雞帶小雞，象徵生生不息。（記者謝介裕攝）

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