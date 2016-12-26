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「行動餐車」開進勤務現場 慰勉警辛勞

警政署首創「警察行動休息補給站」，將行動餐車開進勤務現場。（記者姚岳宏翻攝）

2016-12-26  11:54

〔記者姚岳宏／台北報導〕警政署鑑於近來大型陳抗及專案勤務較多，員警需長時間執勤，為提供第一線執勤員警友善且有尊嚴的執勤環境，設置「警察行動休息補給站」，提供員警飲食與待命休息場所，實施以來，頗獲基層好評。

警政署署長陳國恩為提供更優質的執勤環境，再次召開專案會議研議，並洽警友總會向合作廠商購買餐飲服務，以「行動餐車」方式，機動彈性提供現場執勤員警多樣化的餐飲及補給品選擇，現場還搭設帳篷，配置桌、椅及福慧床供同仁使用。

今天立法院初審《民法》修正案，警方為防止挺同、反同人士雙方衝突，派出大批警力嚴陣以待，「警察行動休息補給站」也首次開到現場，提供三明治、甜甜圈、起司派、貝果、豆花、咖啡、水果等，讓員警免費取用。

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  • 警政署首創「警察行動休息補給站」，將行動餐車開進勤務現場。（記者姚岳宏翻攝）

    警政署首創「警察行動休息補給站」，將行動餐車開進勤務現場。（記者姚岳宏翻攝）

  • 警政署首創「警察行動休息補給站」，將行動餐車開進勤務現場，頗獲同仁好評。（記者姚岳宏翻攝）

    警政署首創「警察行動休息補給站」，將行動餐車開進勤務現場，頗獲同仁好評。（記者姚岳宏翻攝）

  • 警政署首創「警察行動休息補給站」，將行動餐車開進勤務現場，提供許多餐點。（記者姚岳宏翻攝）

    警政署首創「警察行動休息補給站」，將行動餐車開進勤務現場，提供許多餐點。（記者姚岳宏翻攝）

  • 警政署首創「警察行動休息補給站」，將行動餐車開進勤務現場，提供許多餐點。（記者姚岳宏翻攝）

    警政署首創「警察行動休息補給站」，將行動餐車開進勤務現場，提供許多餐點。（記者姚岳宏翻攝）

  • 警政署首創「警察行動休息補給站」，將行動餐車開進勤務現場，提供許多餐點。（記者姚岳宏翻攝）

    警政署首創「警察行動休息補給站」，將行動餐車開進勤務現場，提供許多餐點。（記者姚岳宏翻攝）

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