連罵「瘋女人」 維冠大樓「藍太太」被起訴

2016-12-26 12:05

〔記者王捷／台南報導〕曾經被鄉民爆料拆除一樓燦坤隔間的神祕人物「藍太太」，這個月遭南檢起訴，但這次藍太太被起訴的案件與維冠大樓倒塌無關，是因為今年7月，她在永康區公所震災賠償會時，連罵維冠大樓陳姓副主委「瘋女人」，因此遭南檢以公然侮辱罪嫌起訴。

經過南檢調查，藍太太與陳姓副主委過去曾有糾紛，原因是陳女的女兒曾在臉書上爆料藍太太拆牆，因此引起兩人嫌隙；在今年7月時，藍太太與陳姓主委在永康區公所震災賠償會遇上，藍太太在許多受災戶及民眾的面前，連罵陳女是瘋女人，令陳感到受辱對藍太太提告。

起訴書指出，藍太太坦承有罵「瘋女人」，不過不是在罵別人，而是在罵自己的女兒，當時她看到陳副主委及陳的女兒，所以想要上前質問，為何陳女的女兒為何要在臉書亂爆料，導致電視台一直報導她，但她的女兒把她拉住，她不知道女兒為何拉她，所以罵女兒是「瘋女人」。

但是南檢不接受藍太太的辯詞，且現場有證人的證詞與陳副主委的告訴內容大致相符，所以依公然侮辱罪在這個月起訴。