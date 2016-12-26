連罵「瘋女人」 維冠大樓「藍太太」被起訴
2016-12-26 12:05
〔記者王捷／台南報導〕曾經被鄉民爆料拆除一樓燦坤隔間的神祕人物「藍太太」，這個月遭南檢起訴，但這次藍太太被起訴的案件與維冠大樓倒塌無關，是因為今年7月，她在永康區公所震災賠償會時，連罵維冠大樓陳姓副主委「瘋女人」，因此遭南檢以公然侮辱罪嫌起訴。
經過南檢調查，藍太太與陳姓副主委過去曾有糾紛，原因是陳女的女兒曾在臉書上爆料藍太太拆牆，因此引起兩人嫌隙；在今年7月時，藍太太與陳姓主委在永康區公所震災賠償會遇上，藍太太在許多受災戶及民眾的面前，連罵陳女是瘋女人，令陳感到受辱對藍太太提告。
起訴書指出，藍太太坦承有罵「瘋女人」，不過不是在罵別人，而是在罵自己的女兒，當時她看到陳副主委及陳的女兒，所以想要上前質問，為何陳女的女兒為何要在臉書亂爆料，導致電視台一直報導她，但她的女兒把她拉住，她不知道女兒為何拉她，所以罵女兒是「瘋女人」。
但是南檢不接受藍太太的辯詞，且現場有證人的證詞與陳副主委的告訴內容大致相符，所以依公然侮辱罪在這個月起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》遼寧艦逼近？花蓮基地F-16緊急升空
- 英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲（影音）
- 國姓公過爐 登錄雲林縣定民俗
- 藍委搞錯報告內容 尤美女1秒打臉
- 學術倫理醜聞不斷 學者籲改革
- 蔡詩芸嫁王陽明1年自認孤單 靠爆粗口發洩情緒
- 故宮雞年APP 文化有活力
- 《柯南》動畫重製 新版爆血、情色尺度驚人
- 聯國通過中止屯墾案 以進行報復
- 獨家》空軍出動RF-16偵照機 拍到遼寧號囉！
- 一個控溫水瓶 驚覺台灣不見了
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MAC calls for cross-strait ties without preconditions
- 日本農夫都那麼帥？ 月曆帥哥大軍來襲
- 坦言反感男男接吻 柯P：但人家喜歡干你屁事
- 棒球》潛力好才受其他隊關注 張育成：不排斥被交易
- 〈熱門族群〉新市場、新策略 網通股有新氣象
- 嘉納爆懷孕 小班復合有望
- 國旅卡「汙名化」？ 公務員嗆：不領了！
- 〈戀愛翹翹板〉男友外派延誤婚事 返台無期孤單難耐
- 網球中心出口動線差 周邊巷道將退縮
- 英女王重感冒 首度缺席耶誕禮拜
- 氣候異常 產量青黃不接 芭樂每公斤飆150元
- 護預算 觀光局：2017為台灣生態旅遊年
- 欠稅大戶追稅期延至2022年 財長：再追回50億元
- 預約耶誕大三元 「魏少」最搶戲
- 自由共和國》吳豐山／解決台灣「三農問題」唯賴二次土改
- 慢島劇團《南薑‧香茅‧罌粟花》讀劇會
- Selina自豪煮辛拉麵有小撇步 結果反被虧臉腫
- F奶女優「三上悠亞」跳戀舞 太甜美網友都瘋了
- 農委會被黑吃黑 柯：北農人事打不過張榮味就跑
- 台日高中棒球菁英賽／曾連投10K 竹田祐「94狂」
- 直播亂入 李輝才雙胞兒衝上台討抱抱
- 韓媒指潘基文受賄 金額740萬
- 《玩很大》結緣 KID被爆將離開黑人轉投靠吳宗憲
- 耶誕大戰 誰是最佳男主角?
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Members of famed Russian army choir die in air crash
- 暴紅時睡過不少女性 喬治麥可一生未婚還出櫃
- 睫毛會掉入眼球後面？ 原來都在這裡
- 「圓仔」貪吃茄冬果 熊掌拆光樹冠層
- 花現台11丙 15公頃花海開賞
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：連罵「瘋女人」 維冠大樓「藍太太」被起訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分