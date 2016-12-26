欠百億債逃中國 秦庠鈺再判3年10月

2016-12-26 12:01

〔記者項程鎮／台北報導〕被控吸金逾百億元的鼎立集團負責人秦庠鈺，另案被控成立互助會吸金686萬餘元，最高法院依違反銀行法判刑3年10月，不過秦男先前已棄保潛逃出境，疑藏匿在中國。

判決指出，秦庠鈺因公司經營不善負債累累，另成立金圓互助會吸金，96年間秦庠鈺在機場被警方拘提到案起訴後，歷審都認定他非法經營銀行業務，嚴重影響廣大投資人的權益，判刑3年10月確定。

秦庠鈺還成立鼎立集團，開設很多子公司，向1萬6000名會員吸金高達122億餘元，前年高院重判他11年後，高院另對他所涉碩天炒股案將進行言詞辯論時，秦卻人間蒸發，遭高院通緝；此外，秦男也沒有繳交營業稅，累計欠稅高達6184萬元。