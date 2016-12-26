| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
柳營老夫婦騎機車遭撞重傷 生命垂危 BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 社會

蠢毒蟲想扮蜘蛛人 卡天花板受罪2小時被拖出

2016-12-26  11:33

〔記者吳仁捷／新北報導〕毒蟲張正賢面對2條毒品通緝將執行窘境，他25日與林姓女友投宿板橋一間賓館，警方上門臨檢，發現天花板有道裂縫，員警一打開維修孔，赫見毒蟲藏在裡面，但因情急下藏得太深，張嫌竟卡在天花板，警方花了2小時，才將張嫌拖出，押解歸案。

「好痛，不要再拉了！」板橋警分局板橋派出所專案警員25日下午3點接獲線報，42歲毒蟲張正賢現身板橋南亞南路巷內一間賓館前，警力暗中增援，進入賓館106房時，只見林女神色緊張，警方詢問登記入住的張嫌，林女辯稱他外出購物，更增加警方疑竇。

機警員警搜遍房內，發現廁所的天花板內有一道裂痕，員警問林女一句「有人藏裡面？」林女低頭不語，員警打開維修孔探頭一看，赫見張嫌真的躲藏其中，員警要拖出張嫌時，張嫌卡在只有4、50公分的縫隙內，動彈不得，警員要拉出他時，他因遭天花板、輕鋼架扎傷，疼得向警方求饒，警方只好慢慢將他拖出，共花了2小時，才「救」出張嫌。

張嫌被拉下後，身上被鐵釘、鋼架扎傷，警方將他包紮後，帶回偵訊，張嫌辯稱，他因2件毒品通緝，即將執行，擔心被逮要與女友分開，才躲進天花板內；警方也在床頭櫃起出5包約12公克安非他命、1包微量海洛因、磅秤及注射針筒；警方將全案依違反毒品條例，將這對毒鴛鴦移送法辦。

相關影音

廣告
  • 蠢毒蟲張正賢躲藏天花板內，被板橋警分局板橋派出所警員查獲，受困2小時，才被「救」出；圖為他伸腳出維修孔。（記者吳仁捷翻攝）

    蠢毒蟲張正賢躲藏天花板內，被板橋警分局板橋派出所警員查獲，受困2小時，才被「救」出；圖為他伸腳出維修孔。（記者吳仁捷翻攝）

  • 板橋警分局逮獲通緝犯張正賢，起出海洛因、安非他命等毒品。（記者吳仁捷攝）

    板橋警分局逮獲通緝犯張正賢，起出海洛因、安非他命等毒品。（記者吳仁捷攝）

  • 板橋警分局逮獲躲藏天花板的毒品通緝犯張正賢（左2），起出海洛因、安非他命等毒品。（記者吳仁捷攝）

    板橋警分局逮獲躲藏天花板的毒品通緝犯張正賢（左2），起出海洛因、安非他命等毒品。（記者吳仁捷攝）

  • 蠢毒蟲張正賢躲藏天花板內，被板橋警分局板橋派出所警員查獲，緩緩從受困的天花板移出。（記者吳仁捷翻攝）

    蠢毒蟲張正賢躲藏天花板內，被板橋警分局板橋派出所警員查獲，緩緩從受困的天花板移出。（記者吳仁捷翻攝）

  • 蠢毒蟲張正賢躲藏天花板內，被板橋警分局板橋派出所警員查獲，受困2小時，才被「救」出；圖為他爬出出維修孔。（記者吳仁捷翻攝）

    蠢毒蟲張正賢躲藏天花板內，被板橋警分局板橋派出所警員查獲，受困2小時，才被「救」出；圖為他爬出出維修孔。（記者吳仁捷翻攝）

  • 蠢毒蟲張正賢躲藏天花板內，被板橋警分局板橋派出所警員查獲，受困2小時，才被「救」出；圖為他爬出出維修孔。（記者吳仁捷翻攝）

    蠢毒蟲張正賢躲藏天花板內，被板橋警分局板橋派出所警員查獲，受困2小時，才被「救」出；圖為他爬出出維修孔。（記者吳仁捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天花板 毒蟲
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：蠢毒蟲想扮蜘蛛人 卡天花板受罪2小時被拖出


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.