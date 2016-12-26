蠢毒蟲想扮蜘蛛人 卡天花板受罪2小時被拖出
〔記者吳仁捷／新北報導〕毒蟲張正賢面對2條毒品通緝將執行窘境，他25日與林姓女友投宿板橋一間賓館，警方上門臨檢，發現天花板有道裂縫，員警一打開維修孔，赫見毒蟲藏在裡面，但因情急下藏得太深，張嫌竟卡在天花板，警方花了2小時，才將張嫌拖出，押解歸案。
「好痛，不要再拉了！」板橋警分局板橋派出所專案警員25日下午3點接獲線報，42歲毒蟲張正賢現身板橋南亞南路巷內一間賓館前，警力暗中增援，進入賓館106房時，只見林女神色緊張，警方詢問登記入住的張嫌，林女辯稱他外出購物，更增加警方疑竇。
機警員警搜遍房內，發現廁所的天花板內有一道裂痕，員警問林女一句「有人藏裡面？」林女低頭不語，員警打開維修孔探頭一看，赫見張嫌真的躲藏其中，員警要拖出張嫌時，張嫌卡在只有4、50公分的縫隙內，動彈不得，警員要拉出他時，他因遭天花板、輕鋼架扎傷，疼得向警方求饒，警方只好慢慢將他拖出，共花了2小時，才「救」出張嫌。
張嫌被拉下後，身上被鐵釘、鋼架扎傷，警方將他包紮後，帶回偵訊，張嫌辯稱，他因2件毒品通緝，即將執行，擔心被逮要與女友分開，才躲進天花板內；警方也在床頭櫃起出5包約12公克安非他命、1包微量海洛因、磅秤及注射針筒；警方將全案依違反毒品條例，將這對毒鴛鴦移送法辦。
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蠢毒蟲張正賢躲藏天花板內，被板橋警分局板橋派出所警員查獲，受困2小時，才被「救」出；圖為他伸腳出維修孔。（記者吳仁捷翻攝）
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板橋警分局逮獲通緝犯張正賢，起出海洛因、安非他命等毒品。（記者吳仁捷攝）
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板橋警分局逮獲躲藏天花板的毒品通緝犯張正賢（左2），起出海洛因、安非他命等毒品。（記者吳仁捷攝）
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蠢毒蟲張正賢躲藏天花板內，被板橋警分局板橋派出所警員查獲，緩緩從受困的天花板移出。（記者吳仁捷翻攝）
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蠢毒蟲張正賢躲藏天花板內，被板橋警分局板橋派出所警員查獲，受困2小時，才被「救」出；圖為他爬出出維修孔。（記者吳仁捷翻攝）
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蠢毒蟲張正賢躲藏天花板內，被板橋警分局板橋派出所警員查獲，受困2小時，才被「救」出；圖為他爬出出維修孔。（記者吳仁捷翻攝）
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