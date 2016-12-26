運將發狂引爆瓦斯釀1死6傷 今依殺人罪起訴
2016-12-26 10:56
氣爆發生後現場陷入火海。（記者王冠仁翻攝）
〔記者錢利忠／台北報導〕65歲運將林如勇愛上已婚中國王姓婦人，2人感情生變後大吵一架，林竟憤而打開廚房天然氣，再點燃瓦斯筒引爆，林男重傷送醫，王女則不幸身亡，5名警消也分別受輕重傷；林男上月出院後遭拘提到案並羈押禁見，台北地檢署今天依殺人等罪將他起訴。
林男庭訊時感到懊悔，但辯稱已忘了當時手上有沒有拿打火機，推稱是因警員推倒瓦斯筒才引爆，還說自己「死了就算了」，檢方訊後認為他雖有悔意，但未認罪。
今年9月29日清晨5點10分，北市西藏路一間4樓公寓發生開瓦斯自殺案件，警、消趕往查知，屋主林如勇以開計程車為生，6年前買下公寓4樓含5樓頂樓加蓋，同住的有在食品公司上班的24歲女兒，以及大學畢業待業中的22歲兒子。
當日清晨4點許，林男兒子被爭吵聲吵醒，去開父親房門才知喇叭鎖已反鎖，女兒用硬幣打開房門，驚見房內有20公斤裝瓦斯筒，王婦則不斷大喊「救命」，但林男卻關門大罵「不要管！」、「要點瓦斯炸死人！」
姊弟見狀跑到附近檳榔攤借電話報警，警消到場關掉廚房已被打開的天然氣，5點32分，林男在房間點燃瓦斯筒引爆，4樓頓時陷入火海，造成1死6傷慘劇。
檢警調查，林男事發後全身80％灼傷，王婦則已燒成焦屍，5名警消也分別受輕重傷；檢警相驗王婦遺體，發現王婦於氣爆後仍未喪命，在場處理警方隨身攜帶的密錄器，也拍下林男在一片火海中，還將想奪門逃出的王婦拉回，認定林男殺人罪證明確。
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