妻告夫與小三通姦35次 輸在保險套不是「他」戴的
2016-12-26 11:51
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮陳姓女子，因沈姓老公坦承，與吳姓小三開房間發生35次性行為，怒告吳通姦，但因關鍵性的對話紀錄裡，沈男坦承與吳做愛時沒帶套，吳女說有叫「他」戴，但「他」並非沈男，而是吳女的前夫，檢察官認為，自白與錄音無法積極證明夫與小三有通姦行為，全案不起訴處分。
不起訴書指出，陳女丈夫自陳，與49歲吳姓女子自103年10月開始，陸續開房間發生性關係，相姦行為共35次，地點遍及宜蘭台北等地汽車旅館及住宅，因此怒告吳通姦。
但陳女提出與丈夫、吳女的對話錄音當證據時，丈夫於對話中坦承與吳做愛時沒帶套，吳女則說有叫「他」戴，陳本以為可以以此證明2人相姦，但吳女辯稱，確有該回覆，但那是為了心平氣和跟陳女說話，對話中那個「他」指的是前夫及男朋友，檢察官查閱該通話紀錄時，對話最後確實還接上「那是我前夫啦」一詞。
檢方認為，自白與錄音無法積極證明夫與小三有通姦行為，全案不起訴處分；律師林國漳表示，通姦罪的成立，如被告否認很難成立，因必須證明2人確有性關係的發生，如檢察官採嚴格證據主義，告訴人單憑對話紀錄很難告贏。
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