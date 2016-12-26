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耶誕樹髮型爆紅 橫掃社群網站

2016-12-26  05:20

〔中央社〕今年耶誕節最夯的造型打扮，莫過於「耶誕樹髮型」（Christmas treehair），各大社群網站最近都出現眾多網友分享把頭髮梳高變成耶誕樹的造型照片。

「耶誕樹髮型」的設計構想其實頗為單純，就是把頭髮梳高之後，固定在頭頂上，然後把原本掛在耶誕樹上的各種鈴鐺、吊飾，如法炮製搬過來，點綴在秀髮上。

美國國家廣播公司（NBC）報導，密西根州法明頓山（Farmington Hills）髮廊負責人約諾（Nadwa Yono），日前就為模特兒打造出號稱難度最高的一款「耶誕樹髮型」，做為廣告宣傳照片。

約諾表示，最困難的部份就是，要讓「耶誕樹髮型」呈現優雅美感，並且兼具前衛的時尚感。她說，這款髮型可以讓大家知道，造型確實可以讓「創意」與「典雅」同時展現。

至於把頭髮塑造成耶誕樹形狀的訣竅，約諾則在模特兒頭頂放了保麗龍圓錐，然後把頭髮慢慢堆疊起來，整棵「頭髮耶誕樹」成型之後，再開始進行下一步的裝飾工程，從頭到尾共計耗時兩小時之久。

早在距離耶誕節還有兩個月的今年10月間，社群網站就開始出現「耶誕樹髮型」的照片分享。

住在加州維耶西托（Vallecito）的婦人羅波爾斯（Lyn Ropers），10月間由於一雙女兒學校有「瘋狂髮型日」的趣味活動，於是動手幫年齡分別為6歲、5歲的女兒，各自把頭髮做成耶誕樹造型，為了增強視覺效果，還幫她們噴上綠色髮型噴霧，「結果她們到學校之後，獲得非常熱烈的反應，我女兒還很開心地跟同學傳授如何做出這樣的造型。」

只不過，頂著「耶誕樹髮型」出門，必須特別小心，如果上車時一不注意，髮型可能就被碰壞了。

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