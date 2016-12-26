血腥耶誕節 墨西哥7人遭幫派屠殺

2016-12-26 05:00

〔中央社〕墨西哥警方告訴法新社，在南部暴力頻傳的格瑞羅州（Guerrero），今天爆發武裝幫派殘殺慶祝耶誕節的一屋子7人的血案。

這起屠殺案發生在屋外，數名槍手總共殺害6男1女，死者年紀介於24至54歲。

不幸遇害的人當中有3名兄弟、他們的父親、叔叔以及受邀來家裡的一對男女。

格瑞羅州是墨西哥殘暴販毒幫派最猖獗的其中一州，各幫經常互相開戰，並且從事綁架勒索。

格瑞羅州臭名遠播，2014年該州有43名學生下落不明，推測已遭為罪犯賣命的貪腐警察所謀殺。