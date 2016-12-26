| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲 冷氣團明來襲 北台灣下探12度 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 社會

血腥耶誕節 墨西哥7人遭幫派屠殺

2016-12-26  05:00

〔中央社〕墨西哥警方告訴法新社，在南部暴力頻傳的格瑞羅州（Guerrero），今天爆發武裝幫派殘殺慶祝耶誕節的一屋子7人的血案。

這起屠殺案發生在屋外，數名槍手總共殺害6男1女，死者年紀介於24至54歲。

不幸遇害的人當中有3名兄弟、他們的父親、叔叔以及受邀來家裡的一對男女。

格瑞羅州是墨西哥殘暴販毒幫派最猖獗的其中一州，各幫經常互相開戰，並且從事綁架勒索。

格瑞羅州臭名遠播，2014年該州有43名學生下落不明，推測已遭為罪犯賣命的貪腐警察所謀殺。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：血腥耶誕節 墨西哥7人遭幫派屠殺


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.