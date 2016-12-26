國道一號林口深夜車禍 疑兩車追撞一車側翻

2016-12-26 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕國道一號晚間發生車禍，林口出口附近疑似發生後車追撞前車，造成前車側翻，後車車頭損毀，地上一片碎片。

網友25日深夜在《爆料公社》貼出一段影片，寫道國道一號林口出附近發生車禍，提醒用路人小心。根據影片，兩車疑似追撞，深色轎車被撞到車身側翻，白色轎車的車頭嚴重損毀。該名網友表示，從高雄回來經過，塞到快暈倒。

根據其他網友回報，目前現場已處理好了，現在只剩滿地碎片。