蝦米？肚子被搞大還被告 原來法條藏玄機...
〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市15歲少年阿泉（化名）與16歲少女芊芊（化名）今年在臉書認識後相戀，接著偷嚐禁果10餘次，阿泉習慣不戴安全套，最終「搞出人命」，東窗事發後，雙方家長本欲協調，未料阿泉父母經有法學知識的朋友建議，因阿泉未滿16歲，可先下手提告芊芊「與幼童性交猥褻罪」，氣得芊芊父母大罵「我女兒大肚子還被告，天底下哪有這種事？」
據了解，今年7月，阿泉透過朋友介紹，在臉書上認識了長髮、長相清秀的芊芊，2名年輕人在網路上互動頗佳，約出來見面後更是郎有情妹有意，相識不倒1周就交往，同時年輕人耐不住性子，才剛交往就嚐了禁果。
警方調查，在今年7月2人開始交往後，1個月間2人發生關係起碼20次，都是在阿泉家中，趁父母不在家時，2人好好巫山雲雨一番。但每次阿泉都不願意戴套就上陣，而芊芊起先有因擔心而提醒阿泉「這樣會有小孩吧！」阿泉仍不聽勸半哄半騙「我會體外射精」，就這樣趁著濃情密意做了下去。
果然短短30天，20次不戴套的性交終究讓芊芊懷了身孕，阿泉這才知道事情搞大了，遂開始避不見面，芊芊受不了向父母坦承自己懷孕，而男方卻不聞不問，於是芊芊父母氣憤之餘只能先帶女兒去醫院打胎，同時相約阿泉父母談判。
阿泉父母知道時也非常氣憤，直罵阿泉「書都讀到哪裡去？」接著阿泉父母擔心被告，遂求助有法學相關常識的友人，悉知阿泉仍未滿16歲，依刑法227條，可對滿16歲的芊芊提告「與幼童性交猥褻罪」，而阿泉父母最終也照做，向警方報案對芊芊提告。
芊芊父母經警方通知知道女兒竟被告，簡直氣得七竅生煙，怒斥「他（指阿泉）性癖差還要來告女孩子，到底是不是男人？」芊芊父母遂也向警方對阿泉提告刑法221條「強制性交罪」。警方說，雙方父母談判決裂，也都各自提告，依法2人都必須函送法辦。
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標題：蝦米？肚子被搞大還被告 原來法條藏玄機...
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