太歲頭上動土 逾百公斤壯男酒後砍傷警所長

2016-12-25 21:12

〔記者蔡宗勳／東石報導〕嘉義縣朴子警分局東石分駐所所長蔡其軒今天傍晚遇襲遭砍殺，警方出動快打部隊制伏逞兇嫌犯，蔡永祥送醫急救，後頸縫了四針暫無大礙。

今天晚間6點55分許，東石分駐所接獲民眾報案，指黃姓男子酒後在家鬧事、搗毀家中物品，蔡姓所長立即趕到黃男家中制止，結果被130公斤重的黃某持鋸子劃傷其後頸部，同行員警見狀立即聯絡線上快打部隊到場支援，將黃男壓制後帶回偵訊。

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