太歲頭上動土 逾百公斤壯男酒後砍傷警所長
2016-12-25 21:12
〔記者蔡宗勳／東石報導〕嘉義縣朴子警分局東石分駐所所長蔡其軒今天傍晚遇襲遭砍殺，警方出動快打部隊制伏逞兇嫌犯，蔡永祥送醫急救，後頸縫了四針暫無大礙。
今天晚間6點55分許，東石分駐所接獲民眾報案，指黃姓男子酒後在家鬧事、搗毀家中物品，蔡姓所長立即趕到黃男家中制止，結果被130公斤重的黃某持鋸子劃傷其後頸部，同行員警見狀立即聯絡線上快打部隊到場支援，將黃男壓制後帶回偵訊。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 兄弟留恰恰 月薪喊破80萬
- （影音）林志玲昔日遭酸破音 站台五月天開口唱結果是...
- MAKIDAI挺師弟 車禍重傷
- 3大景點亮相 屏東一路響叮噹
- 俄國防部：墜毀軍機92名乘客 全數罹難
- 自由廣場》那些文化城不容失落的
- 疑遭男偶像徒手襲胸 15歲Somi愣住
- 外銷產業併購漏洞 公平會補救
- 地兜位？高職生圖說舊地名故事
- 斷交後聖多美人怎麼想？網友分享經驗被推爆
- 報復川普？中國重罰通用 波音也剉咧等
- 加國台人傳愛 義助敘國難民
- 仁愛賞梅登場 暖冬花僅開1成
- 聯合國通過決議︰以停止佔領區屯墾
- 世界盃機器人足球賽 淡大奪4金1銀
- 光復高中學生扮納粹 總統府道歉、究責
- 恭喜！八三夭團長閃婚了
- 小繆思 只是一隻魚
- 大溪賞花去！橙黃、金黃色花海美艷破表
- 〈愛情軍師團〉12月徵文啟事
- 基襪海外大戰 第一趴相中倫敦
- 廣告公司撒鹽當雪惹議 怪物彈珠：畫面不採用
- 網友痛罵腦殘 難怪被列國際第三無知
- 朵朵小語 尋常的幸福
- 〈徵文啟事〉營養午餐完食
- 中島美嘉平安夜台灣處女唱
- 自由廣場》灣生 真相與全像
- 「應正面教育非撻伐」議員為光復學子喊委屈
- 潘孟安就職2週年 教養院當志工
- 張立昂強吻劉奕兒 牙齒打架
- 川普要退 學者：我仍應按ＴＰＰ規範改革
- 北農進議會送月曆 傳綠財委會拒
- SBL》林宜輝砍本季新高27分 率達欣暢飲台啤坐穩龍頭
- 【第十二屆林榮三文學獎．新詩獎佳作】 吳佳駿／新兵戰鬥指南
- 郭泓志一日教頭忙翻 已有中職獵人頭
- 與印度合作 阿里山林鐵爭世遺
- 經典賽》為球隊還是國家 太空人強打好苦惱
- 澳網》重返世界前50 阿根廷名將「品超」連3年退賽
- 橫濱時就想求婚 陳冠宇總算釋懷
- （影音）怪獸顧病母在醫院工作 石頭一段話見證五月天情誼
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：太歲頭上動土 逾百公斤壯男酒後砍傷警所長
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分