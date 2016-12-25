凶宅廣告多人探價 民俗專家：心態尊重就無事

2016-12-25 16:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「中興別墅凶宅，看屋出價」，南投街頭出現房仲業賣屋廣告看板，房仲人員說詢價者不少，但因是「間接凶宅」，降價僅兩成，還未成交。民俗專家廖大乙說，購買者心存尊重，先到該屋祭拜打聲招呼，凶宅其實也跟其他二手屋一樣。

這家賣凶宅的連鎖房仲業人員表示，其實凶宅還是有人買，該間凶宅的廣告看板掛出後，打電話來詢問的不少，但因屋主開價只比市價少兩成，被認為不夠便宜故還未成交。而該凶宅之所以降價兩成而已，主要是因自殺的人是在後院的棚子內自殺，棚子已拆除，房屋只是間接凶宅。

民俗專家廖大乙則說，在凶宅死亡的人其實就是另一種「地基主」，只要保持尊重的心態仍能平安地買賣，若買主能在買前，先去房子祭拜「地基主」，並博杯請示，若獲同意仍可買。