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警扮寶可夢玩家 追百米逮取款少年車手

2016-12-25  16:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓婦人接到詐團電話，對方騙稱其銀行帳戶涉及洗錢多次以傳票通知均未到案，即將被收押禁見及查扣財產，必須交付50萬元存到指定帳戶監管，陳婦唯恐養老金就這樣沒了趕緊到派出所求助，警方扮成寶可夢玩家在面交地點附近監控，果見取款少年車手現身一擁而上，追了百米當街制伏逮人。

警方指出，66歲陳姓婦人上週五神色慌張跑到台中市第六分局何安派出所報案，表示接到醫院、警察、檢察官的電話告知其銀行帳戶涉及洗錢，經多次以傳票通知均未到案，即將被收押禁見及查扣財產1年半，因深怕養老金就這樣沒了，趕緊到派出所求助。

警方先安撫其情緒表示此為詐騙手法，並告知依照詐團指示，當天中午依約前往指定地點交付50萬元，警方則事先到周遭設下天羅地網等候車手到來，此時員警假裝把玩寶可夢就近應變處理，果見身穿黑色羽絨連帽外套的16歲傅姓少年現場徘徊，神情緊張四處張望，不久便主動向陳婦攀談。

陳婦將一只紅色袋子交該對方，對方立即加快腳步離開現場，員警見狀攔查少年拔腿狂奔，雙方追逐約百米後將少年攔住逮捕，並在其身上起獲贓款50萬元。

少年供稱因缺錢遭網友慫恿當詐騙車手，表示得手後將給予1筆優厚金錢酬謝，因財迷心竅挺而走險，警方則在訊後將全案依詐欺罪嫌送辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 警方在傅姓少年車手身上起獲贓款50萬元。（記者許國楨翻攝）

    警方在傅姓少年車手身上起獲贓款50萬元。（記者許國楨翻攝）

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