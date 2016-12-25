帶女友環島卻邊賣毒糖果 男大生：缺旅費
2016-12-25 15:44
〔記者許國楨／台中報導〕葉姓男大生租車搭載青梅竹馬女友環島，前晚趁著投宿飯店女友睡覺時偷偷跑出來販毒，卻因車內飄出K菸味被路過警方聞到盤查，當場在車內查獲安非他命、毒糖果、搖頭丸、毒咖啡包、神仙水及電子磅秤等證物，他供稱因缺旅費才鋌而走險，女友發現男友涉及販毒被逮起初憤怒異常，最後得知原委後當場痛哭失聲。
台中市第一分局大誠分駐所警員黃漢文當晚趁著休假與友人前往柳川欣賞夜景，回程步行經過台灣大道時，聞到路旁臨停的自小客車飄出陣陣K菸味，且後座還有包顏色怪異的糖果直覺有異，立即通知同仁前來盤查。
此時20歲的葉姓駕駛堅決否認拉K，還說連抽菸都不會，但員警發現車內有菸盒和打火機當場打臉，隨即查獲暗藏的吸食器，安毒28.67公克、搖頭丸1顆、含安毒成分的毒咖啡8包、神仙水1瓶及電子微量磅秤1個。
至於該包顏色鮮豔的24顆糖果經檢驗後也證實含有搖頭丸成分，葉男見大勢已去坦承，因為租車帶女友環島缺少盤纏只好鋌而走險，向綽號「發哥」男子批毒品，原本趁女友入睡後要外出尋找買家，如果全數賣出至少可以獲利2萬元，沒想到第一次販賣還沒得手就被查獲。
警方不禁喝斥目前仍就讀某大學的葉男太笨，吸毒成癮難戒，販毒除了害人無數，還會被追訴7年以上的徒刑，葉男聽完後當場傻眼呆坐路旁，一直向走出飯店找他的女友表示會被關7年、不要理他了。
但與葉男是青梅竹馬的女友還是堅持願意等他回頭，癡情程度讓警方苦口婆心勸葉男，千萬別辜負女友的真心，訊後葉男被依毒品罪嫌送辦，隨後遭聲押獲准。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 國民黨將出奇兵？2018傳鎖定這些人出戰雪恥
- 評估9縣市將連任 民進黨2018要「再下三城」
- 青年築夢踏實 數位文創園區幫襯
- NBA》耶誕大戰打騎士 杜蘭特、柯爾想法大不同
- NBA》耶誕大戰初體驗 矮腳虎：美夢成真
- 花蓮部落學校停辦 另辦阿美族文教學校
- 袁惟仁被爆哭窮逼陸元琪賣房 隔天開賓士載妹
- 這款高中女老師！ 上課的20分鐘都談反同言論
- 咒歐巴馬 川普助選大將惹議
- 小胖離婚1天就載妹 陸元琪心寒：別忘了養孩子
- NBA》差點被林書豪賞火鍋 騎士球星一句話開嗆（影音）
- 五月天開紅衣耶誕趴-冠佑放閃無極限 老婆笑比讚
- 開放核食拚經貿？經濟部等官員：沒這回事
- 地兜位？高職生圖說舊地名故事
- 享壽74歲 《嫁妝》名導陳俊良平安夜癌逝
- 名字「被客串」嚇一跳 金宇彬自爆是《鬼怪》鐵粉
- 陳泱瑾挺8月肚甜合影老公 自爆「小王」亂入
- 天氣轉冷 關慈中醫：三九貼有助改善筋骨痠痛
- 修杰楷攜妻女力挺小鬼 咘咘驚喜見「自畫像」
- 2016體壇超精彩！ 這10大事件你一定不能忘
- 徐若瑄除夕登《紅白》 當媽後這裡變最多
- 安平林默娘存「時光寶」 雕像藏「歷史」
- MLB》曾是單季30轟強棒 巨人簽下建仔前隊友
- 學童古坑服務區快閃表演 感恩社會關懷偏鄉
- 妮可基嫚幫孤兒回家 耶誕不送禮捐30萬
- NBA》耶誕大戰明開打 後布萊恩時代誰能爭鋒？
- 「糖友」冬令進補 空腹、餐後血糖都要顧
- 「亞洲矽谷」揭牌 陳建仁：盼成世界新樞紐
- 基隆海洋文學獎頒獎 2專書亮相
- 梵梵野溪撒鹽挨批 廣告公司辯：有先鋪棉花
- 與印度合作 阿里山林鐵爭世遺
- 減少事故發生 南投警協助代步車裝反光椅套
- 核災後食品公聽會爆衝突 臨改座談會擇期再辦
- 怎捨得剪掉長髮？大S：為了孩子都捨得
- 耶誕假日全台晴朗高溫 週二北部低溫下探14度
- 亞矽中心揭牌 鄭文燦：不在複製矽谷，絕非炒地皮
- 批扮納粹「老梗」 黃世宜：對德文化藝術理解貧弱
- 鄭麗君邀新住民 共賞再見瓦城
- 宥勝非洲當保母 打水養豬兼煮飯
- 林全臉書發文 籲共同關心日本食品進口議題
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：帶女友環島卻邊賣毒糖果 男大生：缺旅費
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分