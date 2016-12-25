不會外語 警員憑熱心追回外籍遊客搞丟手機

Oyola（左二）來台旅遊，基隆市警一分局忠二路派出所警員鄒宜樺、葛俊麟（右二）熱心協助下，幫Oyola找回手機。（記者林嘉東翻攝）

2016-12-25 15:11

〔記者林嘉東／基隆報導〕不會外語，基隆市警一分局忠二路派出所2警員憑著一股熱忱，善用手機翻譯軟體，協助外籍遊客Oyola順利找回手機，讓Oyola感激不已。

34歲波多黎各籍女士（Lorna Y Alvarado Oyola）昨天下午2 時許，跑進忠二路派出所求助。

Oyola說，她今年耶誕節特別規劃來台旅遊，搭乘計程車到基隆火車站下車時，不慎將手機遺留在車上，才向派出所請求協助。

值班警員鄒宜樺、葛俊麟不會外語，但他們善用工具，利用手機通訊翻譯軟體及簡單的英文對話溝通，才知道Oyola搞丟手機。

鄒員立即調閱監視器，找到載Oyola的計程車司機，司機表示已將Oyola手機交到新北市政府警察局瑞芳分局九份派出所。

鄒、葛二員即協助Oyola女士至新北市瑞芳警分局九份派出所領回手機。

Oyola說，台灣警察的服務精神及辦案的高效率表示讚賞，頻頻向警方致謝。