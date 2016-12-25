台東金城武樹枝突斷 砸傷七旬老翁
2016-12-25 15:07
金城武樹樹枝斷落地面，砸傷遊客。（記者王秀亭翻攝）
［記者王秀亭／台東報導］耶誕節連續假期，池上金城樹遊客如織，卻在今天下午2時30分傳出意外，一輛大貨車載著挖土機經過，勾到樹枝，粗如成人大腿的樹枝掉落，恰巧經過樹下的70歲老翁頭部遭到劃傷，經救護車送醫，幸僅輕傷，意識清醒。
獲知金城武樹砸傷老翁意外的新興村長許金興立即趕往現場，他說，現正值池上二期稻作休耕期，由於今年颱風接二連三侵襲台東，造成不少農田田埂流失、損毀，農民把握休耕期進行田埂及水利設施修復，將金城武樹折斷的挖土機就是受雇要修復田埂。
莊姓司機向警方表示，金城武樹附近遊客眾多，不少人站在路中央拍照，按了幾聲喇叭，示意讓路，讓路的人卻很有限，便往金城武樹方向靠了點，卻未注意到挖土機與樹之間的距離與高度，才扯下樹枝。
池上鄉長張堯城指出，鄉公所為文化景觀區內遊客投保意外險，意外發生後，池上鄉自行車自治協會會長邱遠東及鄉公所人員立即到醫院了解狀況，將視傷者狀況，自治協會絕對會負起醫療費用的責任。（15：50更新）
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