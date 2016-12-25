不甩路檢上演飛車拖警 通緝犯平安夜被逮捕
郭嫌於平安夜遭逮，對於記者的提問不發一語。（記者鄭景議攝）
〔記者鄭景議／台北報導〕北市士林分局後港派出所的女警林雨漩、男警王冠詠，本月22日時在士林監理站執行路檢時，盤查到一名開著藍色廂型車64歲，有4項前科的郭姓通緝犯，郭嫌意圖直接離去，林員將頭、手從放下車窗的空間伸入車內拔鑰匙阻止，郭嫌竟不顧林員性命，直接踩足油門倒車，使林員上半身掛在車內，下半身懸空車門外，跟著車子疾行200公尺後，掙脫摔落受傷；士林分局十分重視此事，與刑事警察大隊偵查第四隊及科技犯罪偵查隊等共組專案小組，成功於昨日平安夜時逮捕郭嫌，將郭嫌上銬，讓他收到平安夜的「耶誕大禮」。
警方表示，他們調閱相關監視器並將郭嫌經常出入的地點做分析比對，鎖定新北市淡水區新民街一處社區大廈，於是趁著郭嫌昨日下午4點外出未歸之時，部屬警力埋伏在大廈附近等待郭嫌返回，不料郭嫌十分神經質，在下午5點半返回時，竟直覺情況不對，開進地下停車場後未停留便駕車離開，警方隨即驅車跟上，郭嫌一路逃逸至淡金路三段的另一處藏身公寓，便棄車上樓躲藏。
警方觀察周邊現場，發現當時作案的藍色廂型車車牌被棄置在附近100公尺不到的停車場，還在車內發現被拆除的廂型車車牌，更加確認為郭嫌無誤，於是團團包圍住公寓，郭嫌似乎也發現自己逃離不了，數度從公寓3樓的陽台往外絕望的張望，還焦躁連抽十數根菸，就是想不到方法逃出警方羅網。
警方本來還打算郭嫌在不出來要找鎖匠來開門，幸運的是晚間7點30分該公寓另一間的住戶恰巧返家，專案小組表明身分並獲同意進入公寓，果然發現郭嫌躲藏在藏在三、四樓之樓梯間，郭嫌只好束手就擒，遭逮後警方還在他的公寓處發現一條從三樓陽台掛出去的繩索，郭嫌表示是自己拿來隨時準備逃生用，但是此次警方團團包圍住整座公寓，根本派不上用場，只好乖乖上銬，收下這份平安夜送上門的「大禮」，詢後警方也依妨害公務、殺人未遂罪嫌將他移送士林地檢署偵辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 國民黨將出奇兵？2018傳鎖定這些人出戰雪恥
- 評估9縣市將連任 民進黨2018要「再下三城」
- 青年築夢踏實 數位文創園區幫襯
- NBA》耶誕大戰打騎士 杜蘭特、柯爾想法大不同
- NBA》耶誕大戰初體驗 矮腳虎：美夢成真
- 花蓮部落學校停辦 另辦阿美族文教學校
- 袁惟仁被爆哭窮逼陸元琪賣房 隔天開賓士載妹
- 這款高中女老師！ 上課的20分鐘都談反同言論
- 咒歐巴馬 川普助選大將惹議
- 小胖離婚1天就載妹 陸元琪心寒：別忘了養孩子
- NBA》差點被林書豪賞火鍋 騎士球星一句話開嗆（影音）
- 五月天開紅衣耶誕趴-冠佑放閃無極限 老婆笑比讚
- 開放核食拚經貿？經濟部等官員：沒這回事
- 地兜位？高職生圖說舊地名故事
- 享壽74歲 《嫁妝》名導陳俊良平安夜癌逝
- 名字「被客串」嚇一跳 金宇彬自爆是《鬼怪》鐵粉
- 陳泱瑾挺8月肚甜合影老公 自爆「小王」亂入
- 天氣轉冷 關慈中醫：三九貼有助改善筋骨痠痛
- 修杰楷攜妻女力挺小鬼 咘咘驚喜見「自畫像」
- 2016體壇超精彩！ 這10大事件你一定不能忘
- 徐若瑄除夕登《紅白》 當媽後這裡變最多
- 安平林默娘存「時光寶」 雕像藏「歷史」
- MLB》曾是單季30轟強棒 巨人簽下建仔前隊友
- 學童古坑服務區快閃表演 感恩社會關懷偏鄉
- 妮可基嫚幫孤兒回家 耶誕不送禮捐30萬
- NBA》耶誕大戰明開打 後布萊恩時代誰能爭鋒？
- 「糖友」冬令進補 空腹、餐後血糖都要顧
- 「亞洲矽谷」揭牌 陳建仁：盼成世界新樞紐
- 基隆海洋文學獎頒獎 2專書亮相
- 梵梵野溪撒鹽挨批 廣告公司辯：有先鋪棉花
- 與印度合作 阿里山林鐵爭世遺
- 減少事故發生 南投警協助代步車裝反光椅套
- 核災後食品公聽會爆衝突 臨改座談會擇期再辦
- 怎捨得剪掉長髮？大S：為了孩子都捨得
- 耶誕假日全台晴朗高溫 週二北部低溫下探14度
- 亞矽中心揭牌 鄭文燦：不在複製矽谷，絕非炒地皮
- 批扮納粹「老梗」 黃世宜：對德文化藝術理解貧弱
- 鄭麗君邀新住民 共賞再見瓦城
- 宥勝非洲當保母 打水養豬兼煮飯
- 林全臉書發文 籲共同關心日本食品進口議題
標題：不甩路檢上演飛車拖警 通緝犯平安夜被逮捕
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email