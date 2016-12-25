不甩路檢上演飛車拖警 通緝犯平安夜被逮捕

郭嫌於平安夜遭逮，對於記者的提問不發一語。（記者鄭景議攝）

2016-12-25 14:52

〔記者鄭景議／台北報導〕北市士林分局後港派出所的女警林雨漩、男警王冠詠，本月22日時在士林監理站執行路檢時，盤查到一名開著藍色廂型車64歲，有4項前科的郭姓通緝犯，郭嫌意圖直接離去，林員將頭、手從放下車窗的空間伸入車內拔鑰匙阻止，郭嫌竟不顧林員性命，直接踩足油門倒車，使林員上半身掛在車內，下半身懸空車門外，跟著車子疾行200公尺後，掙脫摔落受傷；士林分局十分重視此事，與刑事警察大隊偵查第四隊及科技犯罪偵查隊等共組專案小組，成功於昨日平安夜時逮捕郭嫌，將郭嫌上銬，讓他收到平安夜的「耶誕大禮」。

警方表示，他們調閱相關監視器並將郭嫌經常出入的地點做分析比對，鎖定新北市淡水區新民街一處社區大廈，於是趁著郭嫌昨日下午4點外出未歸之時，部屬警力埋伏在大廈附近等待郭嫌返回，不料郭嫌十分神經質，在下午5點半返回時，竟直覺情況不對，開進地下停車場後未停留便駕車離開，警方隨即驅車跟上，郭嫌一路逃逸至淡金路三段的另一處藏身公寓，便棄車上樓躲藏。

警方觀察周邊現場，發現當時作案的藍色廂型車車牌被棄置在附近100公尺不到的停車場，還在車內發現被拆除的廂型車車牌，更加確認為郭嫌無誤，於是團團包圍住公寓，郭嫌似乎也發現自己逃離不了，數度從公寓3樓的陽台往外絕望的張望，還焦躁連抽十數根菸，就是想不到方法逃出警方羅網。

警方本來還打算郭嫌在不出來要找鎖匠來開門，幸運的是晚間7點30分該公寓另一間的住戶恰巧返家，專案小組表明身分並獲同意進入公寓，果然發現郭嫌躲藏在藏在三、四樓之樓梯間，郭嫌只好束手就擒，遭逮後警方還在他的公寓處發現一條從三樓陽台掛出去的繩索，郭嫌表示是自己拿來隨時準備逃生用，但是此次警方團團包圍住整座公寓，根本派不上用場，只好乖乖上銬，收下這份平安夜送上門的「大禮」，詢後警方也依妨害公務、殺人未遂罪嫌將他移送士林地檢署偵辦。