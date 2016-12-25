站都站不穩還騎重機 酒駕騎士自摔慘死

2016-12-25 14:38

〔記者徐聖倫／新北報導〕又是酒駕釀禍！今上午8時許，新北市新店區北宜路三段發生死亡車禍，49歲周姓男子騎乘大型重機車行經該路段往宜蘭方向，現場為右彎，周某疑喝太多難以控制重機，過彎時不慎自摔撞上護欄，周某當場失去生命徵象，送醫急救仍不治。

警方初步調查，周某經抽血換算呼氣酒測值，高達每公升1.37毫克，一般來說這樣的酒測值不用說騎車，連站立都有困難，而周某全身多處骨折，頭部重創，現場有多處清晰血跡。現警方已聯絡家屬，將持續釐清周某酒駕的來龍去脈。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆