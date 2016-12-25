FB社團購物陷阱多 媽媽幫兒買玩具遇詐

2016-12-25 14:41

〔記者姚岳宏／台北報導〕臉書購物社團風險高！一名張姓媽媽本月在臉書購物社團「 寶貝優惠玩具城 」購買小朋友喜愛的多款玩具，價值近5千元，張女迅速匯款後，卻遲遲拿不到物品，沒想到1週後，再也連繫不上賣家，才至遇詐報警。

張女跟警方說，她付錢卻沒收到玩具，透過私訊（Messages）聯繫賣家，賣家也承諾會盡速出貨，但過了1週，仍未收到貨，再也連絡不上賣家；她發現社團裡也有其他受害者，分向各地派出所報警，目前警方已蒐集資料，擴大追查中。

刑事局預防科指出，臉書是台灣人最常使用的社交工具之一，常有人以私人名義成立社團，因為成立的審核機制並不嚴格，有人就以此進行詐騙。

警方說，今年12月中臉書團購社團「309社團」及「WHY and1/2熊媽咪買翻天」，也發生同樣詐騙行為，嫌疑人蒲女先以團購低價方式吸引被害人加入，取得信任後，開始以各種理由拖延出貨，甚至宣稱可以市價約6折價格團購汽、機車等，最後收了錢卻沒出貨，財損金額高達逾億元。

警方提醒，臉書購物社團雖具有方便、價格優惠等優點，但也具有相當風險，建議民眾網路購物還是選擇信用良好的購物平台及賣家，下標購買前多注意賣家評價，避免和賣家透過LINE、WHAT’S APP等通訊軟體私下交易，如有任何疑問歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢。