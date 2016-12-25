橡皮艇拋錨關渡橋下 消防馳援拖回

消防人員下艇救援。（記者游承霖翻攝）

2016-12-25 14:33

［記者游承霖／新北報導］新北市一名44歲江姓男子，今天上午與友人駕駛橡皮艇在淡水河上捕魚，不料中午行經關渡橋下方時，船外機突然故障無法運轉，趕忙通知友人開船來援，不料，岸邊的民眾擔心他們有危險立即報警，大批救援人員據報下艇救援，讓江男尷尬不已，上岸後頻頻向消防人員表達歉意直呼歹勢啦!

江男向警消表示，當時行經關渡大橋時，發現船外機故障，初步研判是火星塞故障所致，便動手清理再重新安裝測試，不料仍無法運傳，只好請友人開船前來救援，沒想到大批警消人員全副武裝突然出現前來救援，將拋錨的橡皮艇拖回岸邊，化解危機；江男上岸後不斷對消防人員表示歉意，並感謝他們的火速到場伸出援手救援。