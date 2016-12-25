無照駕駛又酒駕 超級酒空還撞上警察被逮

2016-12-25 14:37

〔記者王冠仁／台北報導〕有酒駕前科、駕照被吊銷的37歲胡姓男子，上週二下午5點多無照駕駛又酒駕，行經台北市廈門街附近巷弄要左轉，疑因酒後駕車操控不慎，車輛跨越雙黃線到對向車道，撞上台北市警局廈門街派出所警員翁志安。

胡發現撞到人，還撞到巡邏中的警察，大罵自己一聲「挫賽阿！」所幸當時車速不快，翁員倒地後只有右膝挫傷沒有大礙。

翁被撞倒後，強忍疼痛與下車察看的胡男詢問，想不到一聽到胡男開口，就聞到濃濃酒味。翁當場將胡逮捕並呼叫支援警力，胡酒測後酒測值0.19毫克，警方最後將胡依公共危險罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆