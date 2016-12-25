與父親吵架 男不爽怒射BB槍 毀損小轎車擋風玻璃

2016-12-25 14:03

［記者游承霖／新北報導］家住新北市新莊新泰路某處的林姓男子，耶誕節凌晨0時許，與父親發生爭吵後，一時心情不好，竟從住家4樓持BB槍朝著樓下停車場，連射6發鋼珠彈，造成一輛日系小轎車後擋風玻璃破損龜裂，警方據報到場，隨即將林男逮捕，警詢後將他依毀損罪嫌移送。

警方調查，有竊盜、毀損等多項前科的33歲林姓男子，昨天與父親一同歡度耶誕夜，不料到聖誕節當天0時許，2人因細故發生爭執，林男一時情緒失控，拿著BB槍走到住家陽台，從4樓往樓下的停車場連射6發鋼珠彈，造成住家樓下一輛銀色日系轎車後擋風玻璃破損，路過民眾發現林男誇張行徑趕忙報警通知員警前來。

警方將林男帶回調查時，林男對自己一時情緒失控所做的行為懊悔不已，不斷向52歲程姓車主道歉，並表示將會負起賠償責任；而車子無端受到波及的程姓車主則表示將會對林男提出告訴，警詢後將林男依毀損罪嫌移送法辦。

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