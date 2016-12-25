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未婚婦人公廁產子 8個月大女嬰死亡

一名未婚婦人今上午在前鎮區二聖公園的公廁產下一女嬰。（記者方志賢攝）

2016-12-25  13:31

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名未婚婦人今上午8點多突然破羊水，家人開車送她就醫途中，婦人臨時尿急，到公園公廁上廁所，未料竟產下一名8個月大女嬰，母女隨後送醫，女嬰到院前已死亡，醫院開出死產證明，但警方仍報請檢方相驗，查明嬰兒真正死因。

警方調查，37歲楊姓婦人未婚與男友懷有8個月大女嬰，今上午8點多在家裡突然破羊水，由哥哥開車送她就醫途中，經到前鎮區光華、二聖路口的二聖公園，楊婦突然尿急，到公園公廁上廁所，未料卻在公廁產下一名女嬰。

楊婦的哥哥見妹妹產下女嬰，趕緊通報119，由救護車將婦人及女嬰一同送醫院，但女嬰到院前已死亡，由於產婦未曾產檢，急診醫師約估女嬰約8個月大，楊婦傷口縫合後住院觀察，楊婦的男友得知消息也趕到醫院。

轄區派出所獲報後，也趕往了解，由於楊婦在今年5月曾因吸食毒品遭警查獲，為求慎重，警方也報請檢察官會同法醫相驗，進一步查明女嬰真正死因。

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標題：未婚婦人公廁產子 8個月大女嬰死亡


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