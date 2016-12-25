新北樹林會車口角 男大生持電擊棒打人

2016-12-25 13:07

〔記者余衡／新北報導〕19歲何姓男大生，日前開車行經新北市樹林區佳園路一段72巷內時，與對向43歲周姓男駕駛迎面會車，不料兩人因此發生口角，何男竟持電擊棒攻擊周男，造成周男右腹挫傷，事後周男向派出所提告，警方受理後將何男依傷害罪函送法辦。

警方調查，本月6日雙方在佳園路一段72巷口會車，當時何男要出巷口，周男則準備轉進巷口，因路幅狹窄兩車卡在巷口10分多鐘，周男不滿邊辱罵邊靠近何男轎車想要理論，何男誤認對方要攻擊他，便拿出電擊棒下車攻擊何男腹部。

警訊時何男供稱，當時他原本想先讓周男過，但周男停在車道口遲遲不動，他往後倒車但周男也沒有要通過的意思，雙方就此在巷口僵持10多分鐘後，周男就下車朝他罵三字經並逐步進逼，他才會拿電擊棒防身。至於周男則否認口出惡言，他堅持提告傷害警方也依法受理。